نجات بره میش وحشی گرفتار در روستای گرمابسرد و رهاسازی در طبیعت

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزا کریمی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز یک بره میش وحشی که از گله جدا شده بود وارد هومند روستای گرمابسرد می‌شود که چند نفر از اهالی دوستدار محیط زیست روستا، بعد از مشاهده، آن را زنده گیری و به محیط بانان منطقه اطلاع می‌دهند.

میرزاکریمی گفت: محیط بانان بعد از بررسی‌های وضعیت حیوان و مشخص شدن سلامت این بره میش، آنرا را به زیستگاه اصلی منتقل و رهاسازی کردند.

وی افزود: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند از اقدام شایسته این افراد دوستدار محیط زیست و حامی حیات وحش تشکر و قدردانی می‌کند.