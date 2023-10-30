به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مهران‌پور در نشست با مدرسان و رابطان استانی طرح شهید همت اظهار کرد: این طرح آموزشی با هدف سطح آموزش معلمان به ویژه معلمان جدیدالورود و با سابقه خدمت کمتر از پنج سال، ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس برگزار می‌شود.

وی افزود: همکاران واجد شرایط و علاقه‌مند طبق معیارهای معرفی شده در دستورالعمل اجرایی طرح به دبیرخانه کشوری معرفی و در دوره‌های تربیت مدرس کشوری به میزبانی استان‌های اصفهان و مرکزی شرکت می‌کنند.

مهران‌پور ادامه داد: پس از مرحله کشوری، مدرسان استانی با بهره‌گیری از آموزش ترکیبی، استفاده معکوس و در اختیار گذاشتن فیلم‌های آموزش دوره کشوری و سپس تشکیل کارگاه‌های بحث و رفع اشکال متناسب با نیاز مناطق نسبت به تربیت مربی راهبر (مدرس) منطقه‌ای به مدت ۴ ساعت در ۴ هفته، اقدام می‌کنند.