جشن دانشجویان دختر نو ورود دانشگاه لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه جشن ویژه دانشجویان دختر نو ورود دانشگاه لرستان با حضور هیات‌رئیسه این دانشگاه و استقبال دانشجویان، برگزار شد.

در این جشن، علاوه بر اینکه رئیس دانشگاه لرستان و معاونان این دانشگاه در سخنانی، به تشریح و تبیین جایگاه دانشگاه لرستان برای دانشجویان دختر نو ورود پرداختند برنامه‌هایی همچون اجرای سرود، مسابقه و نمایش طنز برای دانشجویان برگزار شد.

همچنین، «کتایون بیرانوند»، هنرمند، چهره شهید «چمران» را در طول این برنامه، بر روی تابلو، طراحی کرد تا فضای سالن، رنگ یاد و خاطره شهیدان سرافراز داشته باشد.

دانشجویان؛ امیدهای آینده کشور

حجت‌الاسلام فاضلی، معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان، در سخنانی، ضمن خوش آمد گویی به دانشجویان دختر نو ورود، اظهار داشت: دانشجویان امیدهای آینده کشور هستند.

وی، به سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری استناد کرد و خواستار شد دانشجویان، روزبه‌روز قوه تحلیل و آگاهی خود درباره موضوعات و مسائل روز کشور و جهان را تقویت کنند.

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان، خطاب به دانشجویان نو ورود تصریح کرد: تلاش کنید همواره امید به آینده داشته باشید و از انفعال، یأس و ناامیدی پرهیز کنید.

حجت‌الاسلام فاضلی، با استناد به برخی گفته‌های شهید «آوینی»، تناقضات رسانه‌ای غرب را تشریح کرد و درباره موج بیداری علیه استکبار جهانی، سخن گفت.

وی، با استناد به سخنان امام علی (ع) از دانشجویان خواست، قدر دوران جوانی و فرصت دانشجو بودن را بدانند و تلاش کنند به آینده امید داشته باشند.

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان خطاب به دانشجویان، تصریح کرد: در دین اسلام چیزی به نام بیکاری وجود ندارد، زیرا در دین اسلام اساس این است که انسان به‌صورت مداوم و پیوسته اهل تلاش و کوشش است.

حجت‌الاسلام فاضلی، افزود: ما در اسلام چیزی به نام فارغ‌التحصیلی نداریم، زیرا از نگاه اسلام، انسان بایستی به‌صورت پیوسته تا انتهای عمر، اهل کسب علم و دانش باشد و اهل توقف نباشد.

دانشجویان؛ منشأ تحولات منجر به پیشرفت علمی

معاون پشتیبانی دانشگاه لرستان نیز در این جشن، اظهار داشت: دانشجویان باید بتوانند با نگاه و امید به آینده، منشأ تحولات در راه پیشرفت همه‌جانبه علمی کشور شوند.

سعید محمدزاده، تصریح کرد: وقتی یک دانشجو بتواند هم از بعد علمی و هم از بعد مهارتی و تربیتی، موفق بشود او در آینده بعد از دانش‌آموختگی، بدون شک در هر جایگاهی که قرار داشته باشد یک انسان تحول‌ساز خواهد بود.

وی ادامه داد: پیشرفت‌های اثرگذاری که امروزه در بخش‌های گوناگون برای ایران اسلامی حاصل شده است مرهون تلاش و کوشش و امید به آینده نخبگان علمی و جامعه دانشگاهی کشور است.

معاون پشتیبانی دانشگاه لرستان در بخشی از گفته‌هایش، به برخی آیات قرآن کریم استناد کرد و گفت: دانشجو همواره باید در مسیر تحول‌خواهی علمی مبتنی بر تعالیم دینی قرار داشته باشد.

محمدزاده برخی مهم‌ترین پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه لرستان را برای دانشجویان دختر نو ورود دانشگاه لرستان تشریح کرد؛ از جمله وی ظرفیت‌های کتابخانه مرکزی این دانشگاه را تشریح کرد.

وی از دانشجویان دختر نو ورود دانشگاه لرستان خواست همواره در طول زندگی به‌ویژه دوران تحصیل دانشجویی، برنامه‌ریزی و هدف داشتن را موردتوجه قرار بدهند.

معاون پشتیبانی دانشگاه لرستان، از دانشجویان خواست علاوه بر کسب علم در رشته تخصصی، به موضوع مهارت‌آموزی حین تحصیل هم توجه داشته باشند تا در آینده بعد از دانش‌آموختگی، بتوانند به‌راحتی وارد بازار کار شوند.