کرمانشاه میزبان رویداد ملی نقاشی خیابانی «هنر راویان غزه»

به گزارش خبرنگار مهر، نشست برنامه ریزی رویداد ملی نقاشی خیابانی «هنر راویان غزه» به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه در سالن شهدای مرز استانداری برگزار شد، علی شعبانی بر استفاده از تمام ظرفیت‌های استان برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد تاکید کرد.

وی افزود: آنچه در غزه رخ می‌دهد مشابه جنایاتی است که صدام با حمایت مستکبران جهان در ایام جنگ تحمیلی برای همین شهر کرمانشاه رقم زد و از حیث جنایت و بمباران و کودک کشی اتفاق مشابهی در حال رخ دادن است و به همین منظور است که مردم کرمانشاه این رویداد هنری را با گوشت و پوست خودشان درک خواهند کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: استفاده خلاقانه از ظرفیت‌های هنری برای فضا سازی محیطی و تبلیغات رسانه‌ای مناسب باید مورد توجه قرار بگیرد.

شعبانی با تاکید بر اینکه در این رویداد ملی میزبان ۳۰ هنرمند نقاش برجسته کشور هستیم، گفت: مقدمات انعکاس بین المللی این رویداد هنری در دست اقدام است و امیدواریم پیام مناسبی را به زبان هنر منعکس کنیم.

حضور ۳۰ هنرمند نقاش در رویداد ملی نقاشی خیابانی «هنر راویان غزه»

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز با تاکید بر اینکه در این رویداد ملی میزبان ۳۰ هنرمند نقاش برجسته کشور هستیم، عنوان کرد: مقدمات انعکاس بین المللی این رویداد هنری در دست اقدام است و امیدواریم پیام مناسبی را به زبان هنر منعکس کنیم.

وی افزود: در حال رایزنی برای حضور یکی از مقامات حماس در مراسم اختتامیه هستیم که امیدواریم با حمایت وزارت امور خارجه و استانداری کرمانشاه روند این کار به خوبی پیش برود.

جلالی گفت: آثار هنری خلق شده که همگی آثاری فاخر خواهند بود ابتدا در تهران و سپس در کشورهای محور مقاومت به نمایش گذاشته خواهند شد.