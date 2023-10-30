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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۱۵

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه خبر داد؛

کرمانشاه میزبان رویداد ملی نقاشی خیابانی «هنر راویان غزه»

کرمانشاه میزبان رویداد ملی نقاشی خیابانی «هنر راویان غزه»

کرمانشاه- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه گفت: کرمانشاه میزبان رویداد ملی نقاشی خیابانی «هنر راویان غزه» با حضور ۳۰ هنرمند است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست برنامه ریزی رویداد ملی نقاشی خیابانی «هنر راویان غزه» به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه در سالن شهدای مرز استانداری برگزار شد، علی شعبانی بر استفاده از تمام ظرفیت‌های استان برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد تاکید کرد.

وی افزود: آنچه در غزه رخ می‌دهد مشابه جنایاتی است که صدام با حمایت مستکبران جهان در ایام جنگ تحمیلی برای همین شهر کرمانشاه رقم زد و از حیث جنایت و بمباران و کودک کشی اتفاق مشابهی در حال رخ دادن است و به همین منظور است که مردم کرمانشاه این رویداد هنری را با گوشت و پوست خودشان درک خواهند کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: استفاده خلاقانه از ظرفیت‌های هنری برای فضا سازی محیطی و تبلیغات رسانه‌ای مناسب باید مورد توجه قرار بگیرد.

شعبانی با تاکید بر اینکه در این رویداد ملی میزبان ۳۰ هنرمند نقاش برجسته کشور هستیم، گفت: مقدمات انعکاس بین المللی این رویداد هنری در دست اقدام است و امیدواریم پیام مناسبی را به زبان هنر منعکس کنیم.

حضور ۳۰ هنرمند نقاش در رویداد ملی نقاشی خیابانی «هنر راویان غزه»

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز با تاکید بر اینکه در این رویداد ملی میزبان ۳۰ هنرمند نقاش برجسته کشور هستیم، عنوان کرد: مقدمات انعکاس بین المللی این رویداد هنری در دست اقدام است و امیدواریم پیام مناسبی را به زبان هنر منعکس کنیم.

وی افزود: در حال رایزنی برای حضور یکی از مقامات حماس در مراسم اختتامیه هستیم که امیدواریم با حمایت وزارت امور خارجه و استانداری کرمانشاه روند این کار به خوبی پیش برود.

جلالی گفت: آثار هنری خلق شده که همگی آثاری فاخر خواهند بود ابتدا در تهران و سپس در کشورهای محور مقاومت به نمایش گذاشته خواهند شد.

کد مطلب 5926071

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