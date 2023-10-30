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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۸

جهانگیری از مجتمع بندری و منطقه ویژه اقتصادی آستارا بازدید کرد

جهانگیری از مجتمع بندری و منطقه ویژه اقتصادی آستارا بازدید کرد

آستارا- دستیار وزیر امور خارجه در امور دریای خزر از مجتمع بندری و منطقه ویژه اقتصادی شهرستان مرزی آستارا بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانگیری عصر دوشنبه در سفری یک روزه به شهرستان آستارا از مجتمع بندری آستارا و منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان بازدید و با مسئولان شهرستان و کارشناسان مجتمع بندری آستارا در مورد مشکلات این حوزه تبادل نظر و گفت وگو کرد.

دستیار وزیر امور خارجه در امور دریای خزر با اشاره به برنامه‌های خود در دیدار با استاندار و مسئولان استان گیلان در روزهای آینده گفت: در این سفر مباحث بنادر، دریانوردی، شیلات، محیط زیست، کاهش آب دریای خزر، وضعیت اقتصادی دریای خزر و استفاده از ظرفیت استانی برای اقتصاد کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 5926079

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