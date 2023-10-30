به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین‌نژاد ظهر دوشنبه در هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار کرد: ضمن استقبال از برگزاری اردوی راهیان پیشرفت برای تحقق این امر دستگاه‌ها مساعدت‌های لازم را داشته باشند.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: اردوی راهیان پیشرفت و بازدید از صنایع، شرکت‌ها و … خاطره‌ای خوش برای دانش‌آموزان رقم زده و در حرکت آنان در آینده و قرارگیری آنان در مسیر رشد و تعالی شغلی و تحصیلی مؤثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه با وجود پیشرفت‌ها و دستاوردهای مهم کشور، دشمن تمام سعی خود را در جهت سیاه‌نمایی به کار گرفته است تا ناامیدی و یاس را به جامعه و به ویژه به نوجوانان و جوانان منتقل کند، گفت: همزمان با اردوی راهیان نور برگزاری اردوی راهیان پیشرفت نیز به منظور ایجاد زمینه‌هایی برای بازدید دانش‌آموزان از مکان‌های مربوط به توسعه و پیشرفت کشور نیاز است.

حسین‌نژاد با بیان اینکه در جلسه شورای آموزش و پرورش بنا بر استفاده بهینه از امکانات با هدف ایجاد فراهم نمودن شرایط مطلوب جهت تحصیل دانش آموزان در خراسان شمالی است، گفت: پیگیری مصوبه شبانه‌روزی شدن مدارس شهرستان بام و صفی آباد کار ارزشمندی است که اجرای این مصوبه سبب مرتفع شدن مشکلات و دغدغه دانش آموزان می‌شود و در بالا رفتن میزان تحصیل آنان مؤثر خواهد بود.

استاندار خراسان شمالی همچنین بر ضرورت برگزاری جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان مانه به دلیل تفکیک این شهرستان و پیگیری چارت سازمانی و رفع کمبود نیروی انسانی برای سال آینده تاکید کرد.

وی ضمن تاکید بر برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه گرامیداشت ایام الله ۱۳ آبان گفت: این روز مهمی است و با توجه به شرایط کنونی مردم غزه پیشنهاد برگزاری رویداد دلنوشته‌های دانش آموزان درباره مردم و بچه‌های غزه و تقدیر از آن‌ها برنامه‌ریزی شود.