دکتر عماد افروغ نماینده تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت

: با راهیابی به مجلس شورای اسلامی به عنوان بالاترین نهاد تقنینی و نظارتی در کشور به عنوان یک معلم تنها به فکر روشنگری و آگاه ساختن مردم از نیازهای خود بوده و سعی داشتم مردم را با این کار از تحت تاثیر قرار گرفتن القائات واقعی شبکه های قدرت بر حذر دارم.

دولت‌گرایی‌های افراطی و مصلحت‌گرایی‌های کاذب

وی گفت: احساس می کنم که بخشی از دولت گرایی های افراطی، قالب شدن نظرات اصحاب قدرت و مصلحت گرایی های کاذب به دلیل عدم آگاهی مردم است که نمایندگان می توانند از جایگاه مجلس به عنوان بالاترین نهاد تقنینی و نظارتی در راه جلوگیری از این گونه حرکت ها و آگاه سازی مردم بهره گیرند .

دیگر نامزد مجلس نخواهم شد

افروغ درباره علت عدم حضور خود در انتخابات مجلس هشتم نیز گفت: من برای کارهایی که انجام داده ام، تشکر و حمایت نمی خواهم اما تحمل انگ های غیر اخلاقی و مارک ضد ولایت فقیه را هم ندارم، چرا که هر انسان ظرفیت مشخصی دارد.





توهمات برخی اصولگرایان

عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس در ادامه ضمن هشدار به اصولگرایان برای تصمیم سازی های بهتر به منظور حضور موثر در انتخابات مجلس هشتم، تصریح کرد : اصولگرایان مشکلی در آگاهی ندارند چرا که بر اساس آنچه در منشور اصولگرایی آمده می دانند باید چه کارهایی برای حضور قدرتمند در انتخابات مجلس هشتم انجام دهند.

افروغ از آنچه که او به عنوان "توهمات برخی اصولگرایان به دلیل در قدرت بودن" یاد نمود، اظهارتاسف کرد و افزود: خاصیت قدرت همین است، چون معمولا کسانی که در قدرت قرار دارند گوش شنوای خود را از دست می دهند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم با تاکید بر اینکه جایگاه نقد باید در عرصه عمومی جامعه تقویت شود، اظهارداشت: اگر در انتخابات نیز جا برای انتقاد و نقد منصفانه و به صلاح یک جریان باز باشد، آن گروه سیاسی آینده روشنی دارد و می تواند در انتخابات موفق شود، درغیر این صورت هیچ دستاوردی جز شکست نخواهد داشت.

با تنگ نظری نمی توان ائتلاف فراگیر درست کرد

افروغ تصریح کرد: در علوم سیاسی و اجتماعی هیچ گونه پیش بینی مطلقی نمی توان داشت، اما در هر صورت مجلس هشتم مجلسی رقابتی و طیفی متشکل از افراد مجرب، متعادل و مذهبی خواهد یود؛ متاسفانه در این بین غیر اصولگرایان به این نکته توجه کرده اند ولی عده ای از اصولگرایان با تنگ نظری هایی که دارند، این دایره را تنگ تر کرده و اسم آن را ائتلاف فراگیر می گذارند.

نماینده تهران در مجلس هفتم ادامه داد: اگر جبهه متحد که هم اکنون حرف و عمل آنها با ایده های مکتوب اصولگرایی همخوانی ندارد، اصلاحاتی در راه خود انجام ندهند، مسلما به مقصود نخواهد رسید و با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. تمایلی به حضور در جبهه متحد نداریم عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس، ادامه داد: منظورمن از انجام اصلاحات به این معنا نیست که جبهه متحد اصولگرایان مستقل را درون خود جای دهد، چون به دلیل اینکه دعوتی در ابتدای تشکیل از ما نداشته اند ما تمایلی به حضور در این جبهه نداریم، بلکه منظور ما این است که دیگر اصولگرایان خارج از جبهه متحد را در خود جای دهند.

گروه مرضی الاطراف به طور جدی وارد عمل شود

افروغ بر این نکته که جبهه متحد اصولگرایان باید از توهمات موجود دست برداشته و زمینه را برای حضور سایر اصولگرایان فراهم کنند، تاکید کرد و افزود: گروه مرضی الاطراف باید با انجام نصیحت های خیرخواهانه تر و جدی تر جبهه متحد را در پایبندی به امور مصمم تر کرده و این اشتباه بزرگ را به این افراد بقبولاند که تصمیمات فعلی ترجمانی از سهم خواهی است و هر دور هم جمع شدنی نمی تواند به معنای شکل گیری ائتلافی مبنایی باشد.

بر سر "نقد از منظر اصولگرایی" حاضر به مناظره ام

وی با ابراز امیدواری نسبت به واقع بینانه تر شدن نگاه جبهه متحد اصولگرایان در برخورد با مسائل مختلف، تصریح کرد: نقد از منظر اصولگرایی نباید به گونه ای باشد که تنها مصلحت اندیشانه پیش رفت، چرا که این کار باعث بهره برداری رقیبان خواهد شد، اما در هر حال هر کسی این نظریه را قبول ندارد، بنده حاضرم سر این مسئله با او به مناظره بنشینم.

افروغ ذات اصولگرایی و اصلاح طلبی را به هم وابسته دانست و گفت: چرا باید بین اصولگرایی و اصلاح طلبی تغایر وجود داشته باشد، چرا که ذات این دو به هم وابسته است و اصولگرایی بدون اصلاح طلبی و اصلاح طلبی بدون اصولگرایی هیچ مفهومی ندارد.

هدف اشاعه گفتمان انقلاب اسلامی باشد

این استاد دانشگاه یادآوری کرد: نباید فراموش کنیم که تمامی تفاسیر و تلاش های موجود تنها برای اشاعه گفتمان انقلاب اسلامی است و مجلس شورای اسلامی نیز بنا بر این تعاریف باید چتر بزرگ و فراگیری برای اصولگرایان و اصلاح طلبان مصلح و با صلاحیت باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: باید تلاش کرد که مجلس هشتم جایگاه واقعی افراد متخصص، کارامد و دارای صلاحیت باشد تا امنیت تفکرات در مجلس را شاهد بوده و دیگر دغدغه اقلیت و اکثریت را نداشته باشیم.