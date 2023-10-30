به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی شامگاه دوشنبه در نشست جهاد تبیین در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: نشاط و سرزندگی اجتماعی در سایه مشارکت بالای انتخابات رقم می‌خورد و امیدواریم در ۱۱ اسفند شاهد این نشاط و بالندگی با رنگ و لعاب بیشتری باشیم.

وی تصریح کرد: در مراکز علمی و دانشگاهی بهتر است با برگزاری کرسی‌های تعامل و آزاداندیشی و همچنین تحلیل واقع‌بینانه و عقلایی جامعه، مردم و گروه‌های مختلف به سمت یک انتخاب شایسته حرکت کنند تا فضای جامعه بیش از گذشته زمینه حرکت تحولی را مهیا کند.

استاندار اردبیل گفت: ما امروز در عرصه فرهنگی و اجتماعی به سرمایه‌گذاری‌های کلان با همراهی جوانان و فرهیختگان جامعه نیاز داریم و قطعاً فاصله گرفتن از این شرایط آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی بسیاری را به همراه خواهد داشت.

عاملی افزود: مقام معظم رهبری بر اصل جهاد تبیین در همه ابعاد تاکید کردند تا در مقابل تهاجم دشمن پادزهری حقیقی باشد و ضرورت دارد خود دانشجویان مبلغ دستاوردهای ارزشمند نظام در عرصه‌های مختلف بوده و توطئه دشمن را در فضای مجازی علیه انقلاب و دستاوردهای آن خنثی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دشمن امروز با حیله و نیرنگ وارد تفکر روشنگرانه جوانان و نوجوانان ما شده تا آنها را نسبت به انقلاب و دستاوردهای آن بدبین کند که در این حوزه نیاز است روشنگری و واقع‌بینی به معنای حقیقی رقم بخورد.

عاملی اضافه کرد: در همین حوادث اخیر غزه ما شاهد تحرکات دشمنان در فضای مجازی برای سمپاشی بیشتر علیه جبهه مقاومت بودیم در حالی که رژیم صهیونیستی فجیع‌ترین جنایات را انجام داد اما سازمان‌های جهانی و بین‌المللی در مقابل آن سکوت مرگبار اختیار کردند.

رئیس شورای اداری استان بیان کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اگر ما نتوانیم واقعیت‌ها را برای نسل امروز و آینده بیان کنیم، دشمن رخنه فرهنگی و اجتماعی خود را انجام داده و یک تضاد رفتاری در نسل آینده رقم خواهد خورد.