جای خالی سازمان محیط زیست در شورای اقتصاد/ تخریب اقتصادی محیط زیست

دکتر رضا مکنون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : الگوهای توسعه پایدار را دولت ارایه می دهد لذا هر الگوی توسعه ای داشته باشیم به پیامدهای زیست محیطی توجه چندانی نمی شود. اما اگر توسعه به بخش خصوصی داده شود این بخش موظف به رعایت محیط زیست می شود.

وی افزود : متاسفانه در شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی، سازمان محیط زیست عضوی ندارد و در تصمیمات اتخاذ شده برای توسعه کسی نیست که از محیط زیست نسل آینده دفاع کند لذا آنچه اقتصادی تر است بدون ملاحظات زیست محیطی انجام می گیرد.

دکتر مکنون با اشاره به علت عدم توجه برخی مجریان پروژه ها به محیط زیست گفت : ارزیابی محیط زیستی، چند درصدی بر هزینه های طرح ها اضافه می کند و مجریان طرح ها بدنبال آن هستند که با پول محدود پروژه های عظیمی را انجام دهند.

وی با اشاره به چشم انداز سازمان محیط زیست اضافه کرد: ما اگر می خواهیم یک چشم انداز زیست محیطی در جامعه داشته باشیم نباید برای کارخانه ای که مشکل زیست محیطی دارد اجازه تاسیس بدهیم.

نایب رئیس کمیته ملی توسعه پایدار تصریح کرد: ما باید سعی کنیم که از این پس تمامی الگوهای توسعه ای با نگاه زیست محیطی انجام گیرد.

وی با اشاره به طرح های مدنظر سازمان برای جبران مشکلات زیست محیطی که در گذشته ایجاد گردیده است تصریح کرد: ما در این خصوص ابتدا باید ریسکهای زیست محیطی را کاهش دهیم و مشکلات زیست محیطی که بصورت اورژانسی هستند را رفع کنیم، سپس با اولویت بندی سایر طرح های آسیب پذیر به ترتیب هر طرحی که با کمترین هزینه مشکل بیشتری را رفع می کند در دستور کار خود بگذاریم.