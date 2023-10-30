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۹ آبان ۱۴۰۲، ۰:۴۴

یافته محققان تایوانی؛

ارتباط دیابت با عوارض بدتر سرطان روده بزرگ

ارتباط دیابت با عوارض بدتر سرطان روده بزرگ

یک مطالعه جدید نشان می دهد که ابتلا همزمان به دیابت و سرطان روده بزرگ (کولورکتال) می تواند خطر ابتلا به مرگ را افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان دانشگاه ملی تایوان از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ داده‌های بیش از ۵۹۰۰۰ نفر از پایگاه داده ثبت سرطان تایوان را بررسی کردند.

محقق اصلی دکتر «کوئو-لیونگ کین» گفت: «در حالی که شیوع دیابت در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال بیشتر مشاهده شد، این مطالعه نشان می‌دهد که مراقبت‌های پزشکی هماهنگ شامل متخصصان متعدد می‌تواند به جلوگیری از عوارض دیابت کمک کند.»

در مقایسه با افراد بدون دیابت، افراد مبتلا به دیابت بدون عارضه در معرض خطر حداقل یا ناچیز بالاتر مرگ و میر و ابتلاء به برخی سرطان‌ها بودند. اما افراد مبتلا به دیابت پیچیده ۸۵ ٪ بیشتر در معرض مرگ و میر به هر علت و ۴۱ ٪ بیشتر در معرض مرگ ناشی از سرطان بودند.

محققان دریافتند که این ارتباط در زنان و بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ در مراحل اولیه برجسته‌تر بودند.

براساس این مطالعه، دلایل این نتایج می‌تواند شامل مسیرها و پاسخ‌های مختلفی باشد که توسط انسولین و قند خون زیاد ایجاد می‌شود. همچنین می‌تواند حاوی حالات التهابی بالا باشد که مشخصه دیابت نوع ۲ است.

دیابت همچنین می‌تواند منجر به اختلال در بینایی، آسیب عصبی، اختلال عملکرد کلیه و بیماری‌های قلبی شود.

کد مطلب 5926107

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