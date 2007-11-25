الوند در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: "داستان و ساختار فیلم "مرد" به گونه ای است که قابلیت سینمایی شدن و اکران در جشنواره فیلم فجر را دارد. من شخصا مایل به این کار هستم، اما تصمیم نهایی در این رابطه به نظر تهیهکننده و تلویزیون بستگی دارد."
وی فیلم "مرد" را دارای ساختاری کاملا سینمایی عنوان کرد و افزود: "این فیلم به لحاظ میزانسن و دکوپاژ کاملا سینمایی است و با استانداردهای سینما ساخته شده و من منعی در سینمایی شدن آن نمیبینم، ضمن اینکه ما در سینما با فیلمهایی رو به رو هستیم که هر چند با فرمت 35 میلیمتری تولید شدهاند، اما ساختاری کاملا سینمایی دارند."
سیروس الوند پشت صحنه فیلم "زن دوم"
الوند در ادامه افزود: "فیلم "اتوبوس شب" هم که در جشنوارههای داخلی و خارجی موفقیتهای بسیاری کسب کرده اثری است که با فرمت ویدئویی تولید و تبدیل به نسخه سینمایی شده و موفق هم بوده است. در واقع نمیتوان این حکم کلی را صادر کرد که فیلمی کاملا خاصیت سینمایی یا تلویزیونی دارد، این مسئله را در اصل ساختار فیلم مشخص میکند."
کارگردان "مرد" با اشاره به حضور مداوم در تلویزیون و برنامه آینده خود در سینما گفت: "در شرایط کنونی کارکردن در تلویزیون را به سینما ترجیح می دهم. متاسفانه مدتی است حس میکنم در سینما احترام کارگردانها حفظ نمیشود و به هر کسی با هر سابقه پروانه ساخت میدهند. تهیهکنندهها هم گمان میکنند فقط باید با چند هنرپیشه معروف فیلم تولید کرد. تا وقتی هویت کارگردان به عنوان خالق اثر به اثبات نرسد در سینما کار نمیکنم و کار بعدیام هم فیلم تلویزیونی "ساعات ناامیدی" است."
الوند درباره تولید فیلم سینمایی "خاتون" که قرار بود آن را پائیز امسال مقابل دوربین ببرد گفت: "این اثر جزو برنامه کاری من است و خیلی دوست دارم آن را بسازم، مشروط بر اینکه اولا وضعیت سینما مشخص شود و در ثانی منتظر اکران فیلم "زن دوم" و بازتاب آن در سینما هستم که ببینم آیا یک فیلم جدی میتواند در گیشه موفق شود یا خیر. چرا که الان اکثر آثار به سمت کمدی رفتهاند و همه چیز مبهم است."
سیروس الوند فیلم "مرد" را بر اساس فیلمنامه حجت قاسمزاده اصل جلو دوربین برده و در آن از حضور بازیگرانی چون مسعود رایگان، نسرین مقانلو، مجید مشیری، بنیامین مظفری، کیانوش گرامی، منوچهر علیپور و رضا رویگری استفاده کرده است. این فیلم به تهیهکنندگی امیرحسین شریفی در موسسه سینمایی آفاق فیلم تولید شده و مضمونی اجتماعی دارد.
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