سوت پایان مسابقات لیگ برترفوتسال کارگران کشور در یزد به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات گروه دوم لیگ برتر کارگران و کارخانجات کشور به میزبانی استان یزد برگزار شد و با مشخص شدن تیم های صعود کننده به دور بعد به کار خود پایان داد.

در این مسابقات تیم یزدباف بعنوان نماینده استان یزد و میزبان گروه دوم این رقابتها در کنار تیم های فولاد ویان همدان، نیشکر امیرکبیر خوزستان، آلومینیوم اراک، فولاد کاوه کیش و فولاد سیرجان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد که در روز پایانی این رقابتها تماشاگر بازیها بود، هدف از ورزش در جامعه شریف کارگری را توجه به نشاط و سلامت این مهره های ارزشمند اقتصاد دانست و اظهار کرد: رسالت مهم فدراسیون ورزش کارگری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحقق شعار ورزش، نشاط و بهره وری است؛ علاوه بر اینکه معیشت کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است، توجه به سلامت جسم و روح کارگران نیز ضرورت دارد.

محمدرضا فلاحتی، آموزش ۲۵ رشته ورزشی ویژه کارگران و خانواده آنها در کنار برگزاری رویدادهای ورزش همگانی، مسابقات انتخابی ورزشی و اعزام به مسابقات قهرمانی کارگران کشور را نمونه ای از فعالیت های انجام گرفته در حوزه ورزش کارگری عنوان کرد.

این مسابقات روز چهارشنبه سوم آبان ماه در سالن ورزشی کارگران غدیر یزد آغاز شد و تا امروز ادامه پیدا کرد؛ در روز پایانی این مسابقات فولاد ویان همدان ۵ بر ۴ مغلوب آلومینیم اراک شد و دیدار پرگل تیمهای نیشکر امیرکبیر خوزستان و فولاد سیرجان در نهایت با نتیجه ۶ بر ۴ به سود تیم سیرجانی پایان یافت.

در دیدار پایانی تیم یزدباف به مصاف تیم فولاد کاوه کیش رفت که این دیدار نیز با نتیجه ۳ بر یک به سود کیش خاتمه پیدا کرد.

با نتایج بدست آمده در روز پایانی تیم های فولاد ویان همدان و فولاد کاوه کیش راهی دور بعدی شدند

در روز پایانی این مسابقات مدیراجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس و دبیر هیات ورزش کارگری استان و مدیران شرکت یزدباف میز حضور داشتند.

گفتنی است؛ دور دوم مسابقات اواخر آبان ماه به میزبانی کیش با حضور تیم های صعود کرده گروه های پنجگانه برگزار می شود.