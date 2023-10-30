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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۴۷

همایش بین‌المللی حکمرانی اسلامی در ایلام برگزار شد

همایش بین‌المللی حکمرانی اسلامی در ایلام برگزار شد

ایلام-مراسم اختتامیه‌ همایش بین‌المللی حکمرانی اسلامی مبتنی بر سیره و معارف رضوی در ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در اختتامیه همایش بین المللی حکمرانی اسلامی مبتنی بر سیره و معارف رضوی به میزبانی استان ایلام اظهار داشت: تعداد ٨٠ مقاله علمی پژوهشی از ابتدای انتشار فراخوان تا ١۵ مهر به دبیرخانه این همایش رسیده است که از این تعداد پس از داوری مقالات توسط هیئت داوران، ٣ مقاله حائز رتبه اول تا سوم و ٣ مقاله نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.

علی هوشمند افزود: علاوه بر دریافت مقالات از سراسر کشور، مقالاتی نیز از کشورهایی همچون عراق و تونس و نیز مقالاتی به دو زبان انگلیسی و عربی دریافت شده و از میان آثار ارسال شده به همایش، استان اصفهان از جمله استان‌هایی است که بیشترین آثار را به این همایش ارسال کرده و استان‌هایی همچون اردبیل، قم، تبریز، تهران و … نیز آثار خود را به همایش حکمرانی اسلامی مبتنی بر سیره و معارف رضوی ارائه داده‌اند.

وی تصریح کرد: اختتامیه این جشنواره با حضور با حضور مسئولان و شخصیت‌های ملی و استانی، محققان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه‌ها برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5926120

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