آموزش و پرورش در مورد عدم اجرای تعهدات انبوه سازان شکایت کند

حمید سعادت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حذف قانون الحاقی به شوراهای آموزش و پرورش، مبنی بر الزام ساخت مدرسه درمجتمع های دارای بیش از 200 واحد مسکونی توسط انبوه سازان، در مجلس افزود: پس از پیشنهاد وزارت مسکن مبنی بر حذف این قانون و همچنین تائید و پیشنهاد از سوی دولت به مجلس، این قانون در لایحه ساماندهی وضع مسکن در صحن علنی مجلس لغو شد.

وی با اشاره به اینکه درگذشته انبوه سازان این قانون را اجرایی نمی کردند و به جای 200 واحد نسبت به ساخت 199 واحد اقدام می کردند ، خاطرنشان کرد: حذف این موضوع نیز با حمایت دولتمردان، به انبوه سازان برای عدم اجرای آن کمک کرد و آنها بطور کلی راحت و آسوده تر شدند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص نیازهای آموزشی کشور، تاکید کرد: لایحه حذف برای بررسی به کمیسیون آموزش ارجاع داده نشد چون در این صورت با توجه به مشکلاتی که نظام آموزشی از نظر کمبود فضای آموزشی و مدرسه دارد، ما با حذف آن موافقت نمی کردیم. به خاطر همین موضوع نیز از هیات رئیسه مجلس گله مند هستیم.

سعادت گفت: البته مسئولان آموزش و پرورش نیز در این زمینه اقدامی نکردند که مانع این حذف شوند.

وی افزود: این لایحه برای تبدیل به قانون شدن، باید به تائید شورای نگهبان برسد، این امر نیز 3 تا 4 ماه به طول می انجامد و تا آن زمان قانون قبلی قابل اجراست و تنها در صورت عدم تائید و گرفتن ایراداتی از سوی شورای نگهبان احتمال دارد که مجددا به مجلس بازگردانده شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص عدم اجرایی شدن تعهدات انبوه سازان، اظهار داشت: قانون قبلی درخصوص اجرای تعهدات انبوه سازان برای ساخت واحد آموزشی در ازای هر 200 واحد مسکونی هنوز قابل اجراست و چنانچه وزارت آموزش و پرورش در خصوص عدم اجرای تعهدات انبوه سازان مدارک و مستندات قانونی دارد، می تواند با ارائه آن از انبوه سازان شکایت کند.