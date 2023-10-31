بیش از ۱۹هزار میلیارد ریال عوارض مالیات در استان مرکزی پرداخت شد

سید بهاالدین میرمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان مرکزی اظهار داشت: از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده چهار درصد آن به شهرداری و دهیاری‌ها بر اساس جمعیت شهری و روستایی پرداخت می‌شود.

وی تاکید کرد: روستاهایی که فاقد دهیاری هستند میزان عوارض مالیات بر ارزش افزوده به محل فرمانداری آن شهر پرداخت می‌شود.

مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: در نیمه نخست امسال، اعتباری بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شد که نسبت به سال گذشته ۸۲ درصد رشد داشته است.

میرمحمدی در خصوص میزان عوارض پرداختی ناشی از آلایندگی هوا گفت: در نیمه نخست امسال نیز ۶۹۰ میلیارد ریال اعتبار عوارض به شهرداری‌هایی که متأثر از آلودگی بودند پرداخت شد و باید اذعان داشت که این رقم جزو ۱۹ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال لحاظ شده است.

وی تاکید کرد: به طور حتم مودیان مالیاتی بر این امر واقف هستند که میزان عوارض پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید در راستای عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها هزینه شود.