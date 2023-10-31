سنگ مرمر پرتقالی بجنورد در کشور منحصر به فرد است

حسین حاجی بگلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهمترین اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت معادن در خراسان شمالی اظهار کرد: در دولت سیزدهم اقدامات گسترده‌ای در بخش معدن صورت گرفته و ورود ۲۰ دستگاه از ماشین آلات مورد نیاز معدن کاران در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با تاکید بر اینکه مشکل عمده معدن کاران فرسودگی ماشین آلات است افزود: علاوه بر دستگاه‌ها و ماشین آلات معدنی وارد شده، باید در این مقوله گام‌های تأثیرگذاری بیشتری برداشت.

وی همچنین به صدور ۲۸۲ پروانه بهره برداری در حوزه معدن اشاره کرد و گفت: بر اساس پایش های انجام شده و گزارش‌های به دست آمده در استان خراسان شمالی هم اکنون بالغ بر ۱۴۰ معدن فعال وجود دارد.

حاجی بگلو با اشاره به اینکه دولت سیزدهم به دنبال شفافیت در عرصه‌های مختلف است افزود: فرایند ثبت نام برای بهره برداری از معادن کاملاً از طریق سامانه انجام می‌شود و گواهی تعیین صلاحیت و مالی باعث عملکرد مثبت در این بخش خواهد شد.

وی یکی از قابلیت‌های مهم استان در حوزه پتانسیل‌های مواد معدنی را معادن سنگ تزئینی دانست و ادامه داد: متأسفانه به دلیل عدم فعالیت صنایع پایین دستی این حوزه در استان تاکنون به شکوفایی نرسیده است.

مدیرکل صمت خراسان شمالی افزود: به دلیل کاهش پتانسیل سنگ کشور و بهره برداری‌های انجام شده در سنوات گذشته، این استان به تازگی جایگاه مناسب و قابل توجهی جهت سرمایه گذاری فعالین این حوزه داشته است.

وی افزود: سنگ‌های مرمر پرتقالی بجنورد در کشور منحصر به فرد هستند و ذخایر مناسب مرمریت در شهرستان‌های گرمه و جاجرم قطب استانی لحاظ می‌شوند.

حاجی بگلو همچنین در انتها خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌هایی که در بخش معدنی داریم و حمایت مجلس شورای اسلامی و برنامه‌های دولت، برای توسعه بخش معدن اتفاقات خوبی در دولت سیزدهم رقم خواهد خورد.