حجت الاسلام سید محمد رضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با مراحل پیشرفت طرح ساماندهی نهادهای تبلیغی، دینی و فرهنگی که ماده اول آن اوایل امسال تصویب شد، گفت: اگرچه ضرورت اولیه طرح ساماندهی نهادهای تبلیغی، دینی و فرهنگی تحت عنوان ستاد عالی توسعه فرهنگ اسلامی تصویب و کلیات آن مورد بررسی قرار گرفته، اما به علت کسرت طرح ها و لوایح امکان رسیدگی نهایی به این طرح در این دوره از مجلس امکان پذیر نیست .

طرح ساماندهی نهادهای تبلیغی، دینی و فرهنگی در راستای هماهنگی عمل می کند و ستادی موازی با سایر دستگاه ها برای فعالیتهای اجرایی محسوب نمی شود.

کلیات طرح ساماندهی نهادهای تبلیغی، دینی و فرهنگی این است که نهادهای دینی و تبلیغی باید با توجه به چشم انداز برنامه های 5 ساله استراتژیهای روشنی را دنبال و هماهنگ عمل کنند که این امر مستلزم برنامه ریزی، ساماندهی، سازماندهی و نظارت است.

عماد افروغ رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیشتر(27 فرودین) در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل ستاد عالی توسعه فرهنگ اسلامی خبر داد که نهادهای تبلیغی دینی به عضویت آن در آمده و کار آنها منضبط و هماهنگ می شود.

این ستاد تنها در راستای ساماندهی و هماهنگی عمل می کند و ستاد موازی سایر دستگاه ها برای فعالیتهای اجرایی محسوب نمی شود. به نظر می رسد نوعی تداخل وظیفه و عملکرد و به روز نبودن تبلیغات دینی که باعث اتلاف سرمایه های مالی می شود در حوزه تبلیغات دینی و فرهنگی وجود دارد .

بحث ساماندهی نهادهای تبلیغی از آذر ماه گذشته مطرح شده است .