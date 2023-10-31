رییس سازمان حفاظت محیط زیست وارد زاهدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیتی که مقابله با پدیده گرد و غبار در سیستان و بلوچستان برای دولت سیزدهم دارد و برای نخستین بار، جلسه «ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار» در این استان و با حضور اعضا طی امروز سه شنبه برگزار خواهد شد.

بر اساس اطلاعات دریافتی و با توجه به اهمیت موضوع گرد و غبار منطقه سیستان، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای دومین بار در استان سیستان و بلوچستان حضور پیدا کرده تا از طرف رئیس جمهور پیگیر چالش‌های محیط زیستی مردم منطقه باشد.

پیگیری مصوبات قبلی سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یکی از اهداف این سفر است.

بازدید از آخرین شرایط تالاب بین‌المللی هامون، بررسی وضعیت چاه نیمه‌ها و برگزاری «ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار» از برنامه‌های دیگر سلاجقه در این سفر است.

شانزدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار با حضور نمایندگانی از تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول در این استان برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است، با توجه به اهمیت مقابله با پدیده گرد و غبار در سیستان و بلوچستان برای دولت سیزدهم، برای نخستین بار است که این جلسه، خارج از پایتخت برگزار می‌شود.