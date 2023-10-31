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۹ آبان ۱۴۰۲، ۸:۱۰

فرماندار سرپل ذهاب خبر داد؛

روکش آسفالت بیش از ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی سرپل ذهاب

روکش آسفالت بیش از ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی سرپل ذهاب

کرمانشاه- فرماندار سرپل ذهاب از روکش آسفالت بیش از ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی این شهرستان در سال جاری خبر داد.

صدراله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهضت آسفالت خصوصاً در راه‌های روستایی از ابتدای امسال آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در سال‌جاری بیش از ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های اصلی و فرعی شهرستان سرپل ذهاب روکش آسفالت شده که در نوع خود بی نظیر است.

فرماندار سرپل ذهاب تصریح کرد: هم اکنون روکش آسفالت حدود ۳۰ کیلومتر از راه‌های شهرستان با تأمین اعتبار لازم و انتخاب پیمانکار در دست اقدام است.

بابلی گفت: مردم بخش‌های مختلف شهرستان مشکلاتی در تردد در راه‌های مواصلاتی خصوصاً در راه‌های روستایی دارند که با اجرای نهضت آسفالت برطرف می‌گردد.

کد مطلب 5926188

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