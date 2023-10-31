به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کریمی، در خصوص ساختار طبیعی فک و دندان‌ها گفت: ناحیه فک و صورت سه قسمت دارد. قسمت بالایی که ثابت است، قسمت میانی (بالا) و تحتانی فک که پایین است، و بخشی است که حرکت می‌کند. در یک حالت طبیعی، فک بالا و پایین به وسیله دندان‌ها با هم چفت می‌شوند. چفت شدن باعث ایجاد هماهنگی طبیعی در صورت می‌شود تا افراد بتوانند خوب غذا بخورند و خوب صحبت کنند. اگر در اینجا ناهنجاری وجود داشته باشد، فرد نمی‌تواند غذا بخورد یا صحبت کند.

وی در ادامه شایع‌ترین ناهنجاری‌های فک و صورت را در قسمتِ عقبِ فکِ بالا یا قسمتِ جلو فکِ پایین دانست و افزود: بسیاری از ناهنجاری‌ها مادرزادی هستند. این ناهنجاری‌ها فقط در استخوان فک‌ها نیست؛ بلکه دندان‌ها نیز مشکل دارند. هنگامی که فک‌ها با هم چفت نشوند، دندان‌ها به مرور زمان تکان می‌خورند تا به طور طبیعی این چفت شدن انجام شود. در کودکان این حالت وجود دارد و توسط متخصص قابل تشخیص است، در سنین ۱۵ الی ۱۶ سالگی این ناهنجاری دیده می‌شود و افراد عادی هم می‌توانند متوجه ناهنجاری‌ها شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: سلامت دهان و دندان برای افراد مهم است، چون اگر افراد نتوانند خوب غذا بخورند، مشکلات گوارشی خواهند داشت. برای خوب غذا خوردن، باید دندان‌ها در سلامت باشند. ناهنجاری نه تنها در فک‌ها، بلکه در دندان‌ها نیز وجود دارد. احتمال پوسیدگی در دندان‌های کج شده که در حالت طبیعی نیستند، وجود دارد.

کریمی تصریح کرد: اگر کوچک‌ترین ناهنجاری در صورت مشاهده کردید به طور مثال، صورت صاف نیست، یا ناقرینگی مشاهده می‌کنید؛ بدان معنا است که دندان‌ها با هم چفت نیستند و می‌بایست به جراح فک و صورت و دهان و یا متخصص ارتودنسی مراجعه کنید و از زمان درمان ایده آل آگاه شوید.

وی در خصوص زمان ایده ال درمان ناهنجاری‌های فک و صورت اظهار کرد: بهتر است زمان مراجعه قبل از کامل شدن رشد فک باشد تا اگر لازم باشد درمان را شروع کنیم و اگر نیاز به جراحی باشد، بعد از رشد فک‌ها یعنی بعد از ۱۷ الی ۱۸ سالگی جراحی کنیم. اگر درمان دیرتر انجام شود، عوارض آن هم بیشتر خواهد بود.