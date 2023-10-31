به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی بهاری روز سه شنبه در این زمینه اظهار کرد: این حادثه ناگوار نیمه شب گذشته روی داده است و بر اثر آن، سه نفر از اعضای این خانواده شامل پدر ۷۰ ساله، مادر ۶۵ ساله و دختر ۲۵ ساله جان خود را از دست دادند.

وی اضافه کرد: پس از بررسی کارشناسان اجساد و هویت اعضای این خانواده شناسایی شده است.

فرمانده انتظامی بوکان ادامه داد: هم اکنون کارشناسان انتظامی و آگاهی در حال بررسی علت این حادثه هستند و در صورت مشخص شدن نتایج آن، اطلاع رسانی دقیق انجام می‌شود.

سرهنگ بهاری افزود: پس از این حادثه، نیروهای آتش‌نشانی و فوریت‌های پزشکی نیز در محل حاضر شدند و ضمن مهار این آتش سوزی اجساد را به پزشک قانونی منتقل کردند.

وی از رسانه‌ها خواست از هرگونه پیش داوری در خصوص علت این حادثه خودداری کنند و بیشتر از این بر دردهای این خانواده حادثه دیده نیافزایند.

برخی از کانال‌ها تلگرامی در شهرستان بوکان این حادثه را قتل عمدی این خانواده اعلام کرده بودند اما به گفته فرمانده انتظامی بوکان تاکنون هیچ شواهدی بر عمدی بودن این حادثه یا انگیزه قتل در دست نیست.

روستای آختطار در ۱۵ کیلومتری غرب بوکان و در مسیر جاده برهان (بوکان - مهاباد) واقع شده است.