کیفیت هوای تهران قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۸۵ قرار گرفته است و کیفیت هوا در شرایط قابل قبول قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۹۴ قرار داشت و کیفیت هوا در شرایط قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۸ روز هوای پاک، ۱۶۷ روز هوای قابل قبول، ۴۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۲۵ روز هوای قابل قبول، ۸۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۸ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.