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۹ آبان ۱۴۰۲، ۹:۳۱

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۸۵ قرار گرفته است و کیفیت هوا در شرایط قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۸۵ قرار گرفته است و کیفیت هوا در شرایط قابل قبول قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۹۴ قرار داشت و کیفیت هوا در شرایط قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۸ روز هوای پاک، ۱۶۷ روز هوای قابل قبول، ۴۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۲۵ روز هوای قابل قبول، ۸۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۸ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

کد مطلب 5926254

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