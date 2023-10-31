۴ میلیارد تومان عملیات زیرسازی در شهرک منظریه انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی مهربانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه محله منظریه به صورت کامل تحویل شهرداری نشده است اما تاکنون ۱۳ هزار و ۸۰۰ مترمربع عملیات زیرسازی به مبلغ ۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان انجام شده است.

وی افزود: همچنین از مصالح سنگی به میزان ۶.۲ تن به مبلغ ۱۱ میلیون تومان در این محله استفاده شده است.

سرپرست معاونت زیربنایی و حمل و نقل شهرداری شهرکرد با اشاره به اجرای عملیات آسفالت‌ریزی در این محله بیان کرد: ۴۸۸ تن آسفالت با اعتباری بالغ‌بر ۸۰۰ میلیون تومان در این محله توزیع شده است.