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۹ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۶

سرپرست معاونت زیربنایی و حمل و نقل شهرداری شهرکرد:

۴ میلیارد تومان عملیات زیرسازی در شهرک منظریه انجام شد

۴ میلیارد تومان عملیات زیرسازی در شهرک منظریه انجام شد

شهرکرد_سرپرست معاونت زیربنایی و حمل و نقل شهرداری شهرکرد گفت: تاکنون در منظریه ۴ میلیارد و ۱۴۰ ملیون تومان عملیات زیرسازی توسط شهرداری شهرکرد انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی مهربانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه محله منظریه به صورت کامل تحویل شهرداری نشده است اما تاکنون ۱۳ هزار و ۸۰۰ مترمربع عملیات زیرسازی به مبلغ ۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان انجام شده است.

وی افزود: همچنین از مصالح سنگی به میزان ۶.۲ تن به مبلغ ۱۱ میلیون تومان در این محله استفاده شده است.

سرپرست معاونت زیربنایی و حمل و نقل شهرداری شهرکرد با اشاره به اجرای عملیات آسفالت‌ریزی در این محله بیان کرد: ۴۸۸ تن آسفالت با اعتباری بالغ‌بر ۸۰۰ میلیون تومان در این محله توزیع شده است.

کد مطلب 5926263

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