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۹ آبان ۱۴۰۲، ۹:۳۸

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن:

۱۷ فقره تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی در تنکابن تخریب شد

۱۷ فقره تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی در تنکابن تخریب شد

تنکابن-مدیر جهاد کشاورزی تنکابن از اجرای قلع و قمع و تفکیک مجاز ۱۷ قطعه در مساحت هفت هزار متر مربع با دستور قضایی در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

عبداله غلامپور در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، احکام قلع و قمع تفکیک غیر مجاز، دیوار کشی و قطعه بندی غیر مجاز ۱۷ قطعه به مساحت ۷ هزار متر مربع و ساختمان نیمه کاره با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی، نماینده دادستان و نیروی انتظامی شهرستان تنکابن به مرحله اجرا در آمد.

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن تصریح کرد: اجرای دستور تبصره ۲ ماده ۱۰ به تعداد ۳ قطعه به مساحت ۳ هزار متر و ۱۴ قطعه به مساحت چهار هزار متر مربع تفکیکی غیر مجاز و دیوار کشی و همچنین ساختمان اسکلت بنا به مساحت ۵۰ متر مربع در خارج از طرح هادی روستای امین بخش مرکزی شهرستان تنکابن قلع و قمع شد

وی در پایان با بیان اینکه هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مغایر قانون است، خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۱۵۸ مورد قلع و قمع به مساحت ۱۴۸ هزارو ۹۵۰ متر مربع در شهرستان تنکابن انجام شده است.

کد مطلب 5926272

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    نظرات

    • US ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      عالی بود
    • AE ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      1 1
      پاسخ
      چه عجب .غرب مازندران این همه .فاجعه ساخت وساز غیر مجاز .حتی با دستور دهیار .خارج از بافت .میسازن .پول میدن برق وگاز .میگیرن ..چندین مورد ..اقایون مسعولین ..اراضی ملی رو نجات بدین ..
    • IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      شمال همش شده ویلا جلوشان را بگیرین تو جنگل کنار رودخانه از پول های زیادشان ویلا میسازند

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