هماهنگی فرودگاه مشهد و قطار شهری در آستانه فصل سرما

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانیبنی در نشست مشترک با بهرام نکاحی مدیرعامل شرکت بهرهبرداری قطار شهری شهرداری مشهد، بر هماهنگی و آمادگی این دو مجموعه در آستانه عملیات زمستانی تاکید کرد.
مدیرکل فرودگاههای استان خراسانرضوی حملو نقل ترکیبی را نیاز امروز صنعت هوانوردی دانست و افزود: از آنجا که در عملیات زمستانی ممکن است فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد با بحرانهایی نظیر یخزدگی روبهرو شود، مجموعه قطار شهری آمادگی خدماترسانی و مدیریت بحران در این ایام را داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه در ایام عملیات زمستانی فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد مقدس نیازمند کار تیمی شهری هستیم، خاطرنشان کرد: در این ایام بهمنظور مدیریت بحران و افزایش کیفیت خدماترسانی به زائران علی بن موسی الرضا (ع) نیازمند خدماترسانی مشترک با مجموعه بهرهبرداری قطار شهری مشهد هستیم تا زائران بدون دغدغه، سفری ایمن و همراه با رفاه را تجربه کنند.
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