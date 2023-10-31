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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۹

هماهنگی فرودگاه مشهد و قطار شهری در آستانه فصل سرما

هماهنگی فرودگاه مشهد و قطار شهری در آستانه فصل سرما

مشهد- مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری شهرداری مشهد، بر هماهنگی و آمادگی این دو مجموعه در آستانه عملیات زمستانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی‌بنی در نشست مشترک با بهرام نکاحی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری شهرداری مشهد، بر هماهنگی و آمادگی این دو مجموعه در آستانه عملیات زمستانی تاکید کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی حمل‌و نقل ترکیبی را نیاز امروز صنعت هوانوردی دانست و افزود: از آنجا که در عملیات زمستانی ممکن است فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد با بحران‌هایی نظیر یخ‌زدگی روبه‌رو شود، مجموعه قطار شهری آمادگی خدمات‌رسانی و مدیریت بحران در این ایام را داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه در ایام عملیات زمستانی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد مقدس نیازمند کار تیمی شهری هستیم، خاطرنشان کرد: در این ایام به‌منظور مدیریت بحران و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به زائران علی بن موسی الرضا (ع) نیازمند خدمات‌رسانی مشترک با مجموعه بهره‌برداری قطار شهری مشهد هستیم تا زائران بدون دغدغه، سفری ایمن و همراه با رفاه را تجربه کنند.

کد مطلب 5926282

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