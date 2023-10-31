هماهنگی فرودگاه مشهد و قطار شهری در آستانه فصل سرما

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی‌بنی در نشست مشترک با بهرام نکاحی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری شهرداری مشهد، بر هماهنگی و آمادگی این دو مجموعه در آستانه عملیات زمستانی تاکید کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی حمل‌و نقل ترکیبی را نیاز امروز صنعت هوانوردی دانست و افزود: از آنجا که در عملیات زمستانی ممکن است فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد با بحران‌هایی نظیر یخ‌زدگی روبه‌رو شود، مجموعه قطار شهری آمادگی خدمات‌رسانی و مدیریت بحران در این ایام را داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه در ایام عملیات زمستانی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد مقدس نیازمند کار تیمی شهری هستیم، خاطرنشان کرد: در این ایام به‌منظور مدیریت بحران و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به زائران علی بن موسی الرضا (ع) نیازمند خدمات‌رسانی مشترک با مجموعه بهره‌برداری قطار شهری مشهد هستیم تا زائران بدون دغدغه، سفری ایمن و همراه با رفاه را تجربه کنند.