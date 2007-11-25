قطریها بازرسان AFC را تحت تاثیر قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، تیم دو نفره تحقیق به غیر از بازدید فدراسیون فوتبال قطر از چند استادیوم فوتبال در دوحه و چند باشگاه فوتبال نیز بازدید کردند و قطر را یکی از بهترین کشورهای آسیایی از این حیث تشخیص دادند.

درحال حاضرهر10 تیم حاضر در لیگ قطر دارای امکانات لازم برای مسابقه، تمرین و امور اداری هستند. همه این باشگاه ها از حمایت دولتی برخوردار هستند و در کنار فوتبال ورزش های دیگر را نیز پوشش می دهند.

اغلب استادیوم های قطر برای بازیهای آسیایی دوحه ارتقا پیدا کردند و استادیوم 50 هزار نفری خلیفه اینک یکی از بهترین ورزشگاه های آسیاست.

باشگاه های قطری می توانند چهار بازیکن خارجی داشته باشند و با بودجه مناسبی که دارند حتی می توانند نام های بزرگتری را نسبت به بقیه باشگاه های آسیایی جذب کنند. گابریل باتیستوتا، مارسل دسایی، رونالد و فرانک دی بوئر از همین دسته بازیکنان بودند که به قطر آمدند. درحال حاضر هم یونس محمود که بهرتین بازیکن جام ملت های آسیا شناخته شد در الغرافه در لیگ قطر بازی می کند.

بیشترباشگاه های قطری مربی خارجی دارند و داوران خوش نامی در این لیگ سوت می زنند. تیم تحقیق لیگ حرفه ای اعلام کرد که امیدوار است در آینده شاهد پیشرفت های بیشتری به خصوص در بحث بازاریابی در بازیهای لیگ قطر باشد.