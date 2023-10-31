ارائه خدمات تخصصی رایگان پزشکی به ۵۱۵ نفر از ایتام

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کبیری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با عنایت به لزوم ارائه خدمات تخصصی به ایتام، تفاهم نامه همکاری بین بسیج جامعه پزشکی استان و مؤسسه خیریه عترت بوتراب منعقد شد و بر اساس این قرارداد مقرر شد ایتام تحت پوشش این مؤسسه در شهرستان لردگان از تاریخ ۲۵ مهر تا ۳۰ مهرماه خدمات تخصصی دندانپزشکی (ترمیم، عصب کشی و..) تقدیم جامعه هدف شود.

وی افزود: غربالگری توسط تیم شهید دکتر رهنمون، ویزیت پزشک عمومی و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای ایتام تحت پوشش از دیگر اقدمات بسیج جامعه پزشکی در این مدت بوده است.

کبیری گفت: هزینه تأمین اقلام مصرفی را مؤسسه خیریه بوتراب متقبل شده و دندانپزشکان و پزشکان بسیجی و همچنین یونیت، ابزار مربوطه و … توسط بسیج جامعه پزشکی تأمین شد.

وی خاطرنشان کرد: این اعزام به دلیل همکاری بالای بسیج جامعه پزشکی استان و تأمین نیروی انسانی بومی تخصصی بسیجی و تأمین سایر اقلام سرمایه‌ای و ابزار به بهترین نحو انجام شد و مورد استقبال مدیران مؤسسه خیریه قرار گرفت و از هزینه‌های جانبی اسکان، پذیرایی و ایاب و ذهاب به نحو مؤثری کاسته شد.

مسئول بسیج جامعه پزشکی استان چهارمحال و بختیاری گفت: اهم اقدامات و خدمات ارائه شده پس از ۶روز کاری شامل ۲ هزار و ۱۴۰ نفر خدمت به ارزش ریالی ۲۰ میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده است.

وی در پایان اظهار کرد: در این مدت ۵۱۵ نفر از ایتام از خدمات ۱۲۵۵ ترمیم دندان، ۳۸۵و یزیت پزشک عمومی، ۱۰۰ خدمت زنان و مامایی (مادران ایتام)، تشکیل ۴۰۰ پرونده الکترونیکی سلامت و ۴۰۰ آموزش سبک زندگی سالم، بهداشت عمومی و فردی، تغذیه سالم، روانشناسی و مشاوره بهره مند شدند.