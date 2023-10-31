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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۱۱

قائم‌مقام کمیته امداد چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

افزایش ۲۳ درصدی پرداخت صدقه در چهارمحال و بختیاری

افزایش ۲۳ درصدی پرداخت صدقه در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد_قائم‌مقام کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: پرداخت صدقه نسبت به مدت سال گذشته در استان ۲۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرداخت صدقه نسبت به مدت سال گذشته در استان ۲۳ درصد افزایش یافته است.

وی ضمن تقدیر از کمک‌های مردم نیکوکار استان افزود: صدقات پرداختی مردم نیکوکار استان براساس دستورات دینی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نیازمندان همان منطقه اختصاص می‌یابد که محل هزینه‌کرد صدقات از پیش و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تعیین می‌شود.

قائم‌مقام کمیته امداد استان ادامه داد: احداث مسکن برای خانواده‌های نیازمند، پرداخت هزینه‌های درمانی، تأمین بخشی از هزینه‌های ازدواج فرزندان مددجویان، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، تأمین جهیزیه نوعروسان و پرداخت کمک‌هزینه معیشتی به خانواده مددجویان از محل صدقات مردمی است.

هاشمی با اشاره به روش‌های غیرحضوری پرداخت صدقات خاطرنشان کرد: پرداخت از طریق اسکن کد QR ارسال پیامک خالی یا عدد یک به شماره ۸۸۷۷، شماره‌گیری کد آنی پرداخت #۰۳۸ *۸۸۷۷* از طریق گوشی همراه، مراجعه به سایتemdad.ir و پرداخت از طریق نصب اپلیکیشن آپ از جمله روش‌های غیرحضوری پرداخت صدقات است.

کد مطلب 5926309

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