تعطیلی ادارات و مدارس شهرستان زیرکوه در اثر آلودگی هوا وگرد و خاک

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی آخوندی صبح سه شنبه به رسانه‌های گروهی اظهار کرد: با عنایت به هشدار سطح زرد هواشناسی و بررسی شاخص کیفیت هوا و نیز بر اساس پیشنهاد کمیته تخصصی ذیل کارگروه شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار، ضمن هماهنگی و اخذ تأییدیه مقامات ارشد استان، به دلیل افزایش باد، گرد و غبار و تداوم و پایداری آلودگی هوا و نیز قرار داشتن در وضعیت خطرناک کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی شهرستان زیرکوه تعطیل شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار استان، دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی شهرستان زیرکوه از ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه ۹ آبان تعطیل شد.

آخوند افزود: واحدهای امدادی و بخش‌های کشیک دستگاه‌های خدمات رسان از این قاعده مستثنی می‌باشند.

وی بیان کرد: این مصوبه به منظور کاهش ترددها و حفظ سلامت شهروندان اتخاذ گردیده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی یادآور شد: ضروری است مدیران دستگاه‌های استانی و فرماندار نسبت به مدیریت اصناف، کارگاه‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی و اماکن ورزشی (به ویژه اماکن روباز) شهرستان نیز برنامه ریزی و اقدام نمایند.

بر اساس سامانه پایش کیفی هوای کشور، وضعیت هوای شهرستان حاجی آباد با شاخص ۵۰۰ در وضعیت خطرناک قرار گرفت.