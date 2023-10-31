کلاهبرداری اینستاگرامی با حراج پاییزه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت شخصی به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شد افرادی ناشناس از طریق یک صفحه اینستاگرامی فروش لباس‌های ارزان قیمت از بنده کلاهبرداری کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: شاکی در ادامه اظهار داشت در فضای مجازی به دنبال خرید لباس برای خود بودم که در یک صفحه اینستاگرامی تبلیغی از لباس‌های تخفیف خورده با قیمت‌های مناسب مشاهده کردم و بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه مذکور مبلغی جهت خرید برای آنها واریز کردم اما بلافاصله پس از واریز وجه من را بلاک کردند و دیگر پاسخی از آنها دریافت نکردم.

این مقام انتظامی بیان نمود: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات تخصصی و بکارگیری فنون تجربی و علمی ادمین صفحه مذکور شناسایی و پس از تشریفات قضائی مجرم در یکی از مناطق غرب تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه متهم بیش از هفت میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده بود افزود: متهم پس از حضور در پلیس فتا اظهار داشت با راه اندازی یک صفحه اینستاگرامی و تبلیغات این صفحه به بهانه فروش پاییزه لباس‌های فصل با قیمت بسیار مناسب مراجعه کنندگان را ملزم به پرداخت مبلغ قبل از ارسال کرده و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تلفن نبودم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: فریب ظاهر زیبا و پر رنگ و لعاب صفحات اینستاگرامی را نخورید و خریدهای خود را فقط از فروشگاه‌های معتبر و دارای مجوز و یا سایت و بسترهای رسمی آنها در فضای مجازی انجام دهید، همچنین قبل از دریافت کالا و بررسی سالم بودن و تطابق داشتن با خریدتان وجهی را به عنوان تسویه و یا بیعانه پرداخت ننمایید شهروندان همچنین می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری باشماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir گزارش کنند.