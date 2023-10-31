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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷

سرهنگ معظمی گودرزی خبر داد؛

کلاهبرداری اینستاگرامی با حراج پاییزه

کلاهبرداری اینستاگرامی با حراج پاییزه

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار اینستاگرامی که تحت عنوان حراج پاییزه اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت شخصی به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شد افرادی ناشناس از طریق یک صفحه اینستاگرامی فروش لباس‌های ارزان قیمت از بنده کلاهبرداری کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: شاکی در ادامه اظهار داشت در فضای مجازی به دنبال خرید لباس برای خود بودم که در یک صفحه اینستاگرامی تبلیغی از لباس‌های تخفیف خورده با قیمت‌های مناسب مشاهده کردم و بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه مذکور مبلغی جهت خرید برای آنها واریز کردم اما بلافاصله پس از واریز وجه من را بلاک کردند و دیگر پاسخی از آنها دریافت نکردم.

این مقام انتظامی بیان نمود: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات تخصصی و بکارگیری فنون تجربی و علمی ادمین صفحه مذکور شناسایی و پس از تشریفات قضائی مجرم در یکی از مناطق غرب تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه متهم بیش از هفت میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده بود افزود: متهم پس از حضور در پلیس فتا اظهار داشت با راه اندازی یک صفحه اینستاگرامی و تبلیغات این صفحه به بهانه فروش پاییزه لباس‌های فصل با قیمت بسیار مناسب مراجعه کنندگان را ملزم به پرداخت مبلغ قبل از ارسال کرده و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تلفن نبودم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: فریب ظاهر زیبا و پر رنگ و لعاب صفحات اینستاگرامی را نخورید و خریدهای خود را فقط از فروشگاه‌های معتبر و دارای مجوز و یا سایت و بسترهای رسمی آنها در فضای مجازی انجام دهید، همچنین قبل از دریافت کالا و بررسی سالم بودن و تطابق داشتن با خریدتان وجهی را به عنوان تسویه و یا بیعانه پرداخت ننمایید شهروندان همچنین می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری باشماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir گزارش کنند.

کد مطلب 5926312

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