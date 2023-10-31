بیش از ۷۰درصد فرهنگیان استان کرمان عضو سازمان بسیج فرهنگیان هستند

محمد علیرضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: در همه شهرستان‌ها و مناطق استان کانون بسیج فرهنگیان داریم و در دو شهرستان رفسنجان و جیرفت دو کانون خواهران و برادران به صورت مجزا داریم، بیش از ۲۵ نفر از مسئولان و مدیران کانون‌های بسیج فرهنگیان از مجموعه آموزش و پرورش و بقیه از مجموعه سپاه هستند.

وی با بیان اینکه فرهنگیان بسیجی همواره جلودار بوده و هستند، افزود: فرهنگیان بسیجی به خوبی برنامه‌ها را اجرا کرده اند، برنامه در دستور کار و اولویت دار ما برنامه گروه‌های پیشرفت مدارس بوده که تیم‌های پیشرفت بر اساس ابلاغیه سازمان هدف خاصی را دنبال می‌کنند، تلاش داریم تا فعالیت‌های مجموعه بسیج فرهنگیان را به سمت مدارس ببریم و تیمی هم یاری دهنده مدیر مدرسه باشد.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان استان کرمان اظهار داشت: تشکیل تیم‌های پیشرفت به خوبی انجام شده و بعد از کرونا هم ارتباط‌های مجازی ما پررنگ بوده که از بستر پیام رسان شاد استفاده کرده ایم، در دیگر شبکه‌های اجتماعی داخلی هم بسیار خوب عمل شده است، استان کرمان نمونه یک استان صنعتی معدنی است که به لحاظ ارتباط با مجموعه‌های صنعتی معدنی توانسته ایم اردوهای راهیان تحول و پیشرفت را به خوبی برگزار کنیم.

علیرضایی گفت: اجرایی نمودن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از دیگر برنامه‌های مهم ماست و می‌دانیم که تا تحول در معلم ما رخ ندهد سند تحول را نمی‌توانیم اجرایی کنیم و تحولی در آموزش و پرورش رخ نمی‌دهد.

وی بیان کرد: کنشگری ما در بستر آموزش و پرورش و میزان اثرگذاری ما مهم است، این موضوع را به شهرستان‌ها هم بسط داده ایم که ارتباط با مدیران مدارس و ادارات و مدیریت‌ها برقرار باشد، عضویت مسئولان کانون بسیج فرهنگیان در شورای معاونان اداره / مدیریت آموزش و پرورش، عضویت در شورای آموزش و پرورش و در استان در شورای دانشگاه فرهنگیان، شورای اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به لحاظ ارتقای اثرگذاری بسیج فرهنگیان در مجموعه آموزش و پرورش اتفاق افتاده است.