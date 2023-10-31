استمرار روند شناسایی و طرد اتباع خارجی غیرمجاز از البرز

سیروس دهقان شیری در گفتوگو با خبرنگار مهر از استمرار روند شناسایی و طرد اتباع خارجی غیرمجاز از استان خبر داد و بر ضرورت همراهی مجموعه استان در شناسایی و طرد اتباع خارجی غیرمجاز تاکید کرد.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز گفت: با توجه به اهمیت موضوع فوق، بازدیدی با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان کرج از مرکز ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی در استان انجام شد.
وی ادامه داد: با هم افزایی دستگاههای متولی میتوان از ظرفیتهای استان در شناسایی، ساماندهی و جمع آوری اتباع غیر مجاز گامهای مؤثری برداشت.
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