استمرار روند شناسایی و طرد اتباع خارجی غیرمجاز از البرز

سیروس دهقان شیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از استمرار روند شناسایی و طرد اتباع خارجی غیرمجاز از استان خبر داد و بر ضرورت همراهی مجموعه استان در شناسایی و طرد اتباع خارجی غیرمجاز تاکید کرد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز گفت: با توجه به اهمیت موضوع فوق، بازدیدی با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان کرج از مرکز ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی در استان انجام شد.

وی ادامه داد: با هم افزایی دستگاه‌های متولی می‌توان از ظرفیت‌های استان در شناسایی، ساماندهی و جمع آوری اتباع غیر مجاز گام‌های مؤثری برداشت.