  1. استانها
  2. البرز
۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵

مدیرکل امور اتباع استانداری البرز خبر داد؛

استمرار روند شناسایی و طرد اتباع خارجی غیرمجاز از البرز

استمرار روند شناسایی و طرد اتباع خارجی غیرمجاز از البرز

کرج- مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز از استمرار روند شناسایی و طرد اتباع خارجی غیرمجاز از استان خبر داد.

سیروس دهقان شیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از استمرار روند شناسایی و طرد اتباع خارجی غیرمجاز از استان خبر داد و بر ضرورت همراهی مجموعه استان در شناسایی و طرد اتباع خارجی غیرمجاز تاکید کرد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز گفت: با توجه به اهمیت موضوع فوق، بازدیدی با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان کرج از مرکز ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی در استان انجام شد.

وی ادامه داد: با هم افزایی دستگاه‌های متولی می‌توان از ظرفیت‌های استان در شناسایی، ساماندهی و جمع آوری اتباع غیر مجاز گام‌های مؤثری برداشت.

کد مطلب 5926315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      100 27
      پاسخ
      اقا‌تو‌را خدا‌این‌افقانها‌ازایران‌اخراج‌کنید
      • IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
        6 24
        روزی یش خدامیده دادبنده کاره ای نیس جوش نزن
    • Tiam IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      خداروشکر
    • افغانی غیرمجاز IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      51 17
      پاسخ
      بعداز اون بیاین روستاهای پایین ملارد از جمله قشلاق ملارد، مهرآذین، مهرچین،صالح آباد، ملارد که تبدبل ب افغانستان شده رو جمع کنید
      • ناشناس IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
        1 0
        دقیقا اینجا شده کابل
    • مرتضی IR ۰۳:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      46 18
      پاسخ
      اگر واقعا میخواید کاری انجام بدید از مردم بخواهید برای شناسایی این افراد کمک کنند به شما .این اتباع دیگه دارند به یک معضل تبدیل میشوند.
    • زینب بانو IR ۰۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      55 16
      پاسخ
      فعلا كه هر تعدادى اخراج مى شوند به علت باز بودن مرزها دوباره برمى گردند مگرخودشان نخواهند بر گردند نظارت بر مرزها بشدت ضعيف است و علتش اصلى آن مشخص نيست !!!!
    • IR ۰۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      41 16
      پاسخ
      دکان جدیدی باز شده اینها شبها گونی به دوش کار میکنند به جای اینکه روزها با چرخ دستی تردد کنند ساختمان ساز ها هم دور ساختمان حصار کشیدن چطوری میگن جمع اوریشون کردن که همشون ماشین خانه ملک تحصیل ووو دارند
    • امیر IR ۰۶:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      41 16
      پاسخ
      اتباع دیگه وقتشه همشون بردن کشورشون بسه دیگه ما خودمون تو تحریم و سختی هستیم برن کشورشون و اباد کنن
    • مهدی IR ۰۷:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      40 16
      پاسخ
      کو کجا جم کردید این حصار شده پر افغانی واللا میگم چرا تو یکسال انقدر اجاره رفته بالا میگن چون افغانیا اومدن اینجا و خونه هارو اشغال کردن
      • احمد IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
        7 0
        منظور شما حصارکرج هستس
    • همت برنگی IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      39 10
      پاسخ
      مسئولان زحمت میکشن اتباع غیر مجاز را میگیرن میفرستن بکشورشون اونا ده تومان هزینه می‌کنند وبرمیگردند هیچ فایده ای نداره فقط بنفع قاچاق بر میشه وماموران متخلف
    • IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      48 12
      پاسخ
      ایران تا کی میخواهد آوارگان افغانی را ساپورت کند و ازحق ملت ایران بی اجازه به حلق افغانی ها بریزد ،این حق الناس است و من به عنوان یک ایرانی دلم نمی خواد افغانی ها از یارانه نان و سوخت و .... من ایرانی استفاده کنند ،اینها باید برگردند
    • IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      44 19
      پاسخ
      اینهنه آواره افغانی وارد ایران شده برای چی ؟ آیا کشور ما به نان خشکی افغانی نیاز دارد ؟ آیا کشور ما به متکدی افغانی نیاز دارد ؟ آیا کشور ما به مطرب افغانی نیاز دارد ؟ چرا اجازه ورود به اینها داده میشود و مردم ایران با دادن پول به متکدیان افغانی باعث پولدار شدن بی زحمت افغانی ها میشوند
      • محمدی IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
        34 63
        افغان ها کار میکنند پول در میارن کی از پول شما را خوردن عرضه کار نداری پس حرف نزن
    • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      18 10
      پاسخ
      خدا کند🤲🤲🤲🤲 ای نشسته صف اول، واقعا !!؟🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      31 16
      پاسخ
      خدا شاهده شیراز و شهرستانهای اطراف لارسان ..گراش ..عوض تمام روستا های اطراف ملیونها افغانی هست. تمام کسب و کارها و همه قبضه کردن خونه برای اجاره گیر نمیاد. تو صف نانوای ها فاجعه هست
    • حسینی IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      27 12
      پاسخ
      کارهای افغانی که در روستا وشهرها وشرکت ها ومراکز صنعتی همه کارهارا گرفته اند بایدمراقب بود وهمت کرد
    • سمانه IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      31 11
      پاسخ
      میشه بگید چ ارگانی مسیول جمع آوری اتباع هست!
    • محسن IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      16 3
      پاسخ
      افغانستان کشوری ثروتمند ولی فقیر این فقر یک روزی به پایان می‌رسد خوشی کشورتون برای خودتون جاودان
    • امیر IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      7 3
      پاسخ
      چه عجب
    • امیر IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      12 2
      پاسخ
      تحریم غرب یک طرف.اجازه دادن افغانی که بیاد کار کاسبی نا امنی درست بکنند یک طرف.خاهشن مشغولیت محترم به داد مردم برسید .یک بار به داد مردم مظلوم ایران برسید ...
    • IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      12 6
      پاسخ
      تورا خدا افغانی هارو بندازین بیرون لب مرز روتقویت کنیدتادوباره نتونن برگردن کشورمونواشغال کردن ،همه ی کارها رو گرفتن بخاطر اینها خانه هاگران شده چرا کسی یه فکرجدی نمیکنه برای این افغانی ها
    • هموطن IR ۰۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      14 4
      پاسخ
      باور کنید برای یه دونه نون بربری باید یک ساعت صف وایسیم.میان ده تا ده تا می‌خرن.خسته شدیم خدا شاهده.یه آب به مردم بدبخت سیستان ندادن،حساب این رو نمیکنه طالبان چقدر افغانی تو ایران آب و نان میخورن
    • لیلا IR ۰۵:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      13 2
      پاسخ
      خداراشکرکشورماآب ندارد افغان ها بااین حجم زیادزادو ولد فشاربه منابع آبی واقتصاد ایران می آورند باعث گرانی خانه میشوند مستاجرها ازدست افغان هاخانه برای اجاره گیرنمی آورند ترکیب جمعیتی مارابرهم زدند کاررا ازدست ایرانی هادرآوردند شمارابه خدابیایید اطراف محمد شهر پرازافغانستانی است
    • حسین IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      10 2
      پاسخ
      اینها به این ساده گی از ایران نمی روند چون به آسانی وارد می‌شوند هر کاری هم خواستن انجام میدهند
    • DE ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      7 24
      پاسخ
      افغانی ها هیچ بدی نکردن لطفا بیرون نکنین
    • کارگر ساختمانی IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      13 1
      پاسخ
      این همه افغانی آزاد دارن تو شهر و روستا می چرخند راحت کار پیدا میکنند اونوقت ما تو شهر خودمون بیکارم کشور بی در و پیکر داریم
    • ناصر IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      8 1
      پاسخ
      اتباع افغان اخراج کنید امنیت نداریم
      • احمدی IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
        3 9
        واقعاچیکارت کردن
    • علی IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      9 1
      پاسخ
      اتباع افغان اخراج باید گردد باعث مشکلات اقتصادی و امنیتی شدن
    • سیدمرتضی موسوی IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      2 1
      پاسخ
      دروغ دروغ دروغ
    • مهدی افشار IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      3 0
      پاسخ
      نتیجه ثبت‌نام افاغنه غیر مجاز در مدارس

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها