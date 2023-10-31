اعتراف به ۲۵ فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سنندج

علی آزادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در شهرستان سنندج، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۸ با انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات میدانی ردپای یک نفر سارق سابقه‌دار را در رابطه با سرقت‌های به وقوع پیوسته شناسایی و پس از هماهنگی قضائی سارق را در حین سرقت دستگیر کردند.

فرماندهی انتظامی کردستان بیان کرد: متهم در اظهارات خود به تعداد ۲۵ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد.

آزادی با اشاره به دستگیری یک نفر مالخر و کشف مقادیری اموال مسروقه از مخفیگاه متهمان و تحویل به مالباختگان تصریح کرد: پرونده تکمیل و به همراه متهمان تحویل مراجع قضائی شدند.