پیدا شدن کودکی که به دلیل مشاجره خانوادگی منزل را ترک کرده بود

رضا فلاح در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اشاره به افزود: شامگاه یکشنبه هفتم آبان طی تماس مردمی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری هلال احمر مبنی بر مفقود شدن یک کودک ۱۲ ساله در شهرستان زرند، بلافاصله دو تیم امدادونجات به منطقه مذکور اعزام شد.

وی با اشاره به اینکه کودک به دلیل مشاجره خانوادگی منزل را ترک کرده و در محدوده روستای ارجمندی منتهی به روستای بی‌بی حیات مفقود شده بود؛ افزود: نجاتگران پایگاه امدادونجات جمعیت هلال احمر شهرستان زرند از ساعت ۲۳:۲۵ شامگاه یکشنبه عملیات جستجو را آغاز کردند.

فلاح با اشاره به اینکه عملیات جستجو تا ساعت سه بامداد امروز دوشنبه ادامه داشت و با صلاحدید دستگاه‌های امنیتی این عملیات چندساعتی متوقف شد، بیان کرد: مجدداً از صبح امروز دوشنبه هشتم آبان ماه جاری، عملیات جستجو و نجات از سر گرفته شد.

مدیرعامل هلال احمر استان کرمان تصریح کرد: بعدازظهر امروز بعد از ۱۶ ساعت تلاش نیروهای هلال احمر، کودک ۱۲ ساله در صحت و سلامت پیدا و به عوامل نیروی انتظامی تحویل داده شد.

وی افزود: این کودک تقریباً ۱۸ کیلومتر در حدفاصل دو روستای ارجمندی و بی‌بی حیات پیمایش داشته است.