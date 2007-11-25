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۴ آذر ۱۳۸۶، ۹:۵۱

/هفته چهاردهم لیگ برتر/

چلسی مقابل دربی کانتی به برتری رسید

چلسی مقابل دربی کانتی به برتری رسید

تیم چلسی شب گذشته موفق شد در چارچوب هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر با نتیجه 2 بر صفر مقابل دربی کانتی به برتری برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی موفق شد در زمین دربی کانتی قعرنشین با گل های کالو(17) و فیلیپس(73) مقابل این تیم به برتری برسد.

اسین بازیکن چلسی در دقیقه 90 این دیدار با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد. تیم چلسی با این پیروزی کماکان در رده چهارم رقابت های لیگ برتر قرار دارد.

جدول رده بندی:
1- آرسنال 33 امتیاز(یک بازی کمتر)
2- منچستریونایتد 30 امتیاز
3- منچسترسیتی 29
4- چلسی 28 امتیاز
............................
18- ساندرلند 10 امتیاز
19- ویگان اتلتیک 8 امتیاز
20- دربی کانتی 6 امتیاز

کد مطلب 592634

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