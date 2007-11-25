چلسی مقابل دربی کانتی به برتری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی موفق شد در زمین دربی کانتی قعرنشین با گل های کالو(17) و فیلیپس(73) مقابل این تیم به برتری برسد.

اسین بازیکن چلسی در دقیقه 90 این دیدار با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد. تیم چلسی با این پیروزی کماکان در رده چهارم رقابت های لیگ برتر قرار دارد.

جدول رده بندی:

1- آرسنال 33 امتیاز(یک بازی کمتر)

2- منچستریونایتد 30 امتیاز

3- منچسترسیتی 29

4- چلسی 28 امتیاز

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18- ساندرلند 10 امتیاز

19- ویگان اتلتیک 8 امتیاز

20- دربی کانتی 6 امتیاز