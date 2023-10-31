بررسی مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات در بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم ثابت، دبیرکل کانون کارگزاران بورس با اشاره به اینکه در این همایش به مسائل، مشکلات و چالش‌های کانون کارگزاران و بازار سرمایه در بحث مربوط به مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات پرداخته شد، گفت: صنعت کارگزاری با چالش‌های متعددی مواجه است که امیدواریم به تدریج و با همگرایی بیشتر نهادها و تکمیل زیرساخت‌ها، شاهد رفع مسائل و مشکلات مربوط به این صنعت باشیم.

وی عنوان کرد: در این نشست تخصصی مسائل مربوط به معاملات و همچنین چالش‌های موجود در ابزار مشتقه بررسی شد که با همگرایی و تبادل نظرات می‌توان مشکلات موجود را مدیریت کرد.

امیر مهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این همایش به مجموعه مقررات حاکم بر معاملات در بازار سرمایه اشاره و جرایم و تخلفات حوزه بازار را در سه طبقه؛ جرایم تخلفاتی دستکاری، اطلاعات نهانی و سایر تخلفات تفکیک کرد.

وی در این همایش به ماده ۴۶ قانون بازار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران اشاره کرد و افزود: جرایم تخلفاتی دستکاری شامل سامانه محور، اطلاعات محور و اقدام محور است و همچنین اطلاعات نهانی شامل اطلاعات افشاکننده معاملاتی و ناشر آنی می‌شود.

صبایی اظهار داشت: سایر جرایم تخلفاتی هم شامل اقدامات فاقد مجوز، حدنصاب‌ها، بازارگردانی و الگوریتم است.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد که سال گذشته دستورالعمل شناسایی و گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی مصوب شد.

وی تاکید کرد: رویکرد ما در حوزه نظارت پیشگیرانه است و اجازه ادامه و استمرار و تشدید تخلفات را نخواهیم داد.

صبایی تصریح کرد: هشدارهای نظارتی در خصوص دستکاری یا اطلاعات نهانی شامل ارائه تذکر به محض شروع تخلف، جلوگیری از ادامه و تکمیل تخلف و انجام اقدامات انضباطی مقتضی است.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار به برخی اقدامات و برنامه‌های مدیریت نظارت بر بورس‌ها اشاره کرد و گفت: توسعه سامانه نظارتی تحت عنوان طرح بورس بان، توسعه سامانه هوشمند ارسال خودکار هشدارهای نظارت، درجه بندی تخلفات بر اساس شدت آن، انتشار دوره‌ای اقدامات نظارتی، کنترل و هماهنگی اقدامات نظارتی بر بورس‌ها، تشدید برخورد با فعالیت‌های مجرمانه، توسعه آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه جرایم و تخلفات، تعیین شفاف و روش مصادیق دستکاری، برگزاری جلسات با فعالان بازار و انتشار اسامی متخلفان از جمله اقدامات و برنامه‌ها بوده است.

در پایان همایش به سوالات مدیران عامل کارگزاری، مدیران معاملات و نهادهای فعال پاسخ داده شد و نظرات و پیشنهادات آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.