عقب نشینی 5 هزار نظامی آمریکایی از عراق در ماه دسامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، این تیپ طبق برنامه زمانی از پیش اعلام شده برای خروج 20 هزار نظامی آمریکایی از عراق تا ماه جولای 2008 از این کشور خارج خواهد شد؛ هم اکنون تعداد نیروهای آمریکایی در عراق 162 هزار نفر است.

پنج هزار نیروی فوق قرار است ماه آینده از استان دیاله عراق خارج شوند، اما تعداد نظامیان آمریکایی در این استان کاهش نخواهد یافت و به جای آنها نیروهایی از سایر مناطق عراق به این استان که در شمال شرق بغداد قرار دارد، اعزام خواهند شد.

دریادار"گریگوری اسمیت" سخنگوی ارتش آمریکا دیشب در کنفرانسی خبری با اعلام این خبر گفت : خروج نیروها نشان دهنده بهبود اوضاع امنیتی درعراق است؛ اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد؛ پنج تیپ دیگر طی هشت ماه آینده خارج خواهند شد.

هر تیپ پنج تا شش هزار نفر نیرو دارد.

سرهنگ "دیوید ساترلند"، فرمانده تیپ سوم که قرار است ماه آینده عراق را ترک کنند، نیز در این کنفرانس خبری گفت : استان دیاله اکنون با 15 ماه پیش که وی به آنجا اعزام شد، تفاوتهای زیادی کرده است. وی افزود: میزان کشتارها، آدم ربایی ها و حملات انتحاری از ماه آوریل تا کنون بیش از 68 درصد کاهش یافته است.

ساترلند بخش اعظم این موفقیت را به افزایش کارایی نیروهای پلیس و ارتش عراق و حدود سه هزار نیروی محلی که به گشت مناطق می پردازند، مربوط دانست.