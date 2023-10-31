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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۴

رئیس شورای اسلامی شهرکرد:

زیرساخت هوشمندسازی در شهرکرد گسترش می‌یابد

زیرساخت هوشمندسازی در شهرکرد گسترش می‌یابد

شهرکرد_رئیس شورای اسلامی شهرکرد گفت: توسعه زیرساخت هوشمندسازی مرکز استان از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های مدیریت‌شهری شهرکرد است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حیدری صبح سه‌شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد اظهار کرد: با پیگیری‌های شهرداری ایستگاه‌های ثبت تخلف مکانیزه کنترل سرعت در بلوار امام رضا (ع)، بلوار رهبر، بلوار آیت‌الله کاشانی شرقی، کمربندی ۱۵ خرداد و دو نقطه دیگر با نظر کمیته نظارت تصویری استان، نصب و راه‌اندازی می‌شود.

وی تصریح کرد: مجوز خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی سامانه ثبت تخلف مکانیزه (کنترل سرعت) توسط شهرداری با مبلغ ۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال با نظر موافق اعضای شورای اسلامی شهرکرد به تصویب رسید.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده توسط مدیریت‌شهری شهرکرد، پلیس راهور، دادستانی، نظر کارشناسان ناجا نصب و راه‌اندازی ایستگاه‌های ثبت تخلف کنترل سرعت پس از اخذ مصوبه از کمیته نظارت تصویری که متشکل از پلیس راهور، شهردار، نماینده توسعه امن ناجی و شورای ترافیک استان است انجام می‌شود.

حیدری به هدف نصب این دوربین‌ها اشاره کرد و بیان داشت: نصب این سامانه‌های ترافیکی با هدف سهولت در مدیریت و نظارت بر تردد خودروها و ترافیک شهری، رصد خودروها به شکل آنلاین، تسهیل در عبور و مرور خودروها، برقراری و افزایش انضباط ترافیک در معابر شهر و رعایت سرعت مطمئنه در این محورها توسط رانندگان انجام می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد توسعه زیرساخت هوشمندسازی مرکز استان را از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های مدیریت‌شهری شهرکرد دانست و گفت: کاهش چشمگیر آمار تصادفات در نقاط حادثه‌خیز معابر پرتردد شهرکرد از مهم‌ترین نتایج به کارگیری این سامانه‌ها است.

وی بیان کرد: همچنین با کلیات اخذ مجوز فروش تعداد هشت دستگاه خودرو فرسوده مستهلک توسط شهرداری شهرکرد از طریق مزایده موافقت شد.

کد مطلب 5926359

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