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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۴

وزیر راه و شهرسازی:

ایمنی ساخت در پروژه «سبحان» قرچک اولویت وزارت راه و شهرسازی است

ایمنی ساخت در پروژه «سبحان» قرچک اولویت وزارت راه و شهرسازی است

قرچک- وزیر راه و شهرسازی گفت: ایمنی ساخت در پروژه ۱۱۰۰ واحدی «سبحان» قرچک اولویت وزارت راه و شهرسازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه «سبحان ۲» قرچک که با حضور و همراهی جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، حسین فخاری سرپرست فرمانداری و سایر مسئولین استانی و شهرستانی در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور رئیس جمهور و واگذاری مأموریت به وزارت راه و شهرسازی در خصوص این پروژه اظهار کرد: ساخت این پروژه ۲۰ سال پیش شروع و طی ۱۰ سال گذشته عملیات اجرایی و احداث پایان اما به متقاضیان تحویل داده نشد و علت آن انحلال یک مؤسسه مالی بوده است.

بذرپاش با بیان اینکه برای این پروژه هیچ متقاضی به طور مستقیم وجه واریز نکرده بود گفت: با حضور رئیس جمهور و نیمه تمام ماندن این پروژه بررسی و رسیدگی در دستور کار قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مقاوم‌سازی مجدد برخی از واحدهای دچار مشکلات فنی انجام شده است افزود: با توجه به اینکه حدود ۱۰ سال از باقی پروژه‌های سایت گذشته و تجهیزات و مصالح ساختمانی از بین رفته و دچار سرقت شده بودند.

وی به اقدام بانک مسکن مبنی بر اتمام نوسازی تمام واحدهای مسکونی شهرستان قرچک اشاره کرد و گفت: برای اینکه وزارت راه و شهرسازی از اتمام پروژه مطمئن شود آزمایش‌های تکمیلی توسط شرکت فنی خاک انجام می‌شود.

بذرپاش با تاکید بر اینکه ایمنی ساخت الویت وزارت راه و شهرسازی است بیان کرد: در پروژه سبحان ۲ قرچک تنها مشکل فاضلاب وجود دارد زیرا سیستم اِکو در شهرستان‌ها وجود ندارد و آبچه‌ها نیز به صورت جذبی عمل می‌کنند که تمام مشکلات موجود به صورت فنی در دست بررسی است.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: اولویت عرضه واحدهای مسکونی سبحان ۲ شهرستان قرچک با مردم همین شهرستان خواهد بود و طی ۲ هفته آینده مشخص خواهد شد که عرضه این واحدهای مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن انجام می‌شود یا راه دیگری وجود دارد.

کد مطلب 5926366

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