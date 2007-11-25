به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه این مجموعه نمایشی را گروهی از نویسندگان به سرپرستی رحمانیان می‌نویسند و داستان آن درباره رضا سعادت مدیر یک مسافر خانه است. در مسافر خانه او اتاقی وجود دارد که رضا آن را اتاق سعادت می‌نامد و هر بار با آمدن مسافران تازه به این مسافرخانه اتفاقی جالب در این مکان اتفاق می‌افتد.

در این مجموعه که همانند کار‌های قبلی رحمانیان در فضایی تئاترگونه ساخته می‌شود علی عمرانی و افشین هاشمی به ایفای نقش خواهند پرداخت. پیش از این رحمانیان مجموعه‌های "نیمکت" و "توی گوش سالمم زمزمه کن" را برای شبکه اول سیما کارگردانی کرده است.

ـ مجموعه طنز 90 شبی "همه بچه‌های من" به کارگردانی مرضیه برومند برای شبکه یک سیما تهیه می‌شود. این مجموعه نمایشی که پیش از این "چهاردیواری" نام داشت داستان زنی به نام پوراندخت یک استاد بازنشسته دانشگاه است. او برای حل مشکلات اطرافیان خود هر بار درگیر ماجرایی تازه می‌شود. این مجموعه در مرحله تحقیق و نگارش است و تولید آن امسال آغاز می‌شود.

ـ برنامه "آستانه" موضوع ترانه‌سرایی برای کودکان و نوجوان را بررسی خواهد کرد. در این ویژه برنامه علاوه بر گفتگو با ترانه سرایان جوان و شنیدن ترانه‌های آنها از زبان خودشان، مسائلی چون موضوع ترانه، مراحل پیشرفت ترانه و ساختارهای این نوع از ادبیات بررسی می‌شود.

در برنامه "آستانه" افشین یداللهی ترانه سرای نام آشنای ایران درباره ترانه صحبت می‌کند. همچنین در این برنامه تعدادی از ترانه‌های گفته شده برای تیتراژ سریال‌های تلویزیونی نقد و بررسی می‌شود. "آستانه" روزهای یکشنبه و دوشنبه بعد از اذان مغرب از شبکه اول سیما پخش می‌شود.

ـ به مناسبت آغاز ایام حج شبکه اول سیما مجموعه مستند پنج قسمتی "همسفران آسمانی" را به کارگردانی حسین قاسمی جامی پخش می‌کند. این مجموعه مستند که در گروه تلویزیونی شاهد تولید شده به گزارش سفرنامه گونه از حج تمتع جمعی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس در سال گذشته اختصاص دارد.