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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۳

زنگ هفته پدافند غیرعامل در مدارس دشتی نواخته شد

زنگ هفته پدافند غیرعامل در مدارس دشتی نواخته شد

بوشهر- زنگ هفته پدافند غیر عامل با حضور معاون فرمانداری و جمعی از مسئولان شهرستان دشتی در دبیرستان نمونه علامه طباطبایی خورموج نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی صبح سه‌شنبه در این آئین گفت: پدافند غیرعامل به جمله فعالیت‌ها و عملکردهایی گفته می‌شود که بتواند از ما و تأسیسات، سخت افزارها و نرم افزارهای ما در زمان صلح در برابر تهدیدها و حمله‌های ناگهانی دشمن یا بلایای طبیعی محافظت کند.

عبدالمهدی شریف نژاد افزود: در حال حاضر در جنگ ترکیبی هستیم و این جنگ در بستر فضای مجازی بیشتر است و باید با تکنیک‌های پدافند غیرعامل در مقابل آن ایستاد.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی نیز گفت: مهمترین ابزار در مبحث پدافند غیرعامل، نیروی انسانی کارآمد و شجاع است که بتواند با شجاعت تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

سرهنگ زارعی تبار خاطرنشان کرد: جوانان دیروز ما توانستند در اول انقلاب و جنگ کاری کنند که تمامیت ارضی ما حفظ شود و اکنون به قدرت بازدارندگی در کشور و منطقه تبدیل شده ایم.

کد مطلب 5926372

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