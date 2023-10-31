به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور احکامی، اعضای هیأت علمی چهل‌ویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را منصوب کرد.

بر اساس احکام صادر شده، شهاب اسفندیاری، رضا اکبری، سیدحسن امامی رضوی، اردشیر انتظاری، محمود بشیری، حجت الاسلام حسن طارمی، موسی فقیه حقانی، محمود کمره‌ای، جواد محقق، حجت الاسلام رضا مختاری، عبدالله معتمدی، حجت الاسلام سیدمحمدحسین هاشمیان، حمید هوشنگی، علی رمضانی و محمدعلی مرادیان به عنوان اعضای هیأت علمی چهل‌ویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند.

در متن حکم اعضای هیأت علمی چهل‌ویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران آمده است:

«نظر به تجربه گران‌مایه جناب‌عالی در حوزه تحقیق و پژوهش و شایستگی علمی و فرهنگی، به موجب این حکم به مدت یک سال به عنوان «عضو هیأت علمی چهل‌ویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

امیدوارم با استعانت از حضرت باری‌تعالی و هم‌اندیشی و همکاری با استادان و پژوهشگران متعهد و متخصص کشور، این جایزه در رشد و تقویت فرهنگ مکتوب ایران اسلامی نقش‌آفرین باشد.

محمدمهدی اسماعیلی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»