کاهش دمای هوا در خراسان جنوبی / کاسته شدن از شدت گرد و خاک

جواد نخعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همانطور که انتظار می‌رفت طی شب گذشته شاهد وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در نوار شرقی استان به خصوص حاجی آباد زیرکوه بودیم به طوری که دید افقی در حاجی آباد زیرکوه به ۵۰۰ متر رسید و گرد و غبار انتقالی از خارج مرزهای شرقی، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افق را رقم زد.

وی تصریح کرد: امروز تا اواخر وقت با حاکمیت سامانه پرفشار ضمن کاهش محسوس دمای هوا به تدریج از شدت گرد و غبار در استان کاسته می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه روند کاهش دما تا صبح پنج شنبه در استان ادامه دارد، گفت: و نسبت به امروز ۴ تا ۷ درجه سلسیوس کاهش دما قابل پیش بینی است.

نخعی افزود: در مناطق سردسیری همچون سربیشه صبح پنج شنبه کمینه دمای هوا به حدود صفر درجه سلسیوس می‌رسد.

وی بیان داشت: از چهارشنبه تا جمعه گاهی وزش باد و افزایش متناوب ابر و برای جمعه بارش پراکنده در استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی اضافه کرد: در شب و روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس بالای صفر، خنک‌ترین و دهسلم با بیشینه دمای ۳۴ درجه گرم‌ترین ایستگاه استان گزارش شد.

نخعی خاطرنشان کرد: نوسانات دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته در بیرجند بین ۱۱ و ۲۹ درجه سلسیوس ثبت شده است.