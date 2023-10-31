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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۱

فرماندار بانه:

سالن ۱۲۰۰ نفری بانه پس از ۱۸ سال انتظار افتتاح می‌شود

سالن ۱۲۰۰ نفری بانه پس از ۱۸ سال انتظار افتتاح می‌شود

بانه_فرماندار بانه گفت: سالن ۱۲۰۰ نفری آزادگان شهر بانه پس از ۱۸ سال انتظار و با حضور رئیس جمهور افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال خدری صبح سه شنبه در نهمین جلسه شورای اداری بانه اظهار داشت: گازرسانی به دورترین نقطه صفر مرزی شهرستان بانه منتقل شده و تمام کوخ‌های صعب‌العبور از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند این یکی از مهم‌ترین خدمات نظام جمهوری اسلامی به مرزنشینان است.

وی افزود: اکثر مناطق این شهرستان کوخ‌نشین هستند که به تمام کوخ‌ها و مناطق صعب‌العبور گازرسانی شده و امسال اختتامیه گازرسانی در بانه برگزار می‌شود.

خدری عنوان کرد: شهرستان بانه بیش از ۱۷۰ هزار نفر جمعیت ۸۴ کیلومتر مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق دارد.

وی به تعداد پروژه‌های اجرایی در شهرستان بانه اشاره کرد و بیان داشت: در یک سال اخیر بیش از یک هزار میلیارد تومان پروژه در این شهرستان تعریف و اجرایی شده که این پروژه‌ها در زمینه‌های عمرانی خدماتی اجرایی شده است.

فرماندار بانه تاکید کرد: امسال بیش از ۳۰ کیلومتر راه روستایی در شهرستان بانه آسفالت شده و برای این پروژه‌ها بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

خدری با اشاره به سفر قریب‌الوقوع ریاست جهموری به شهرستان بانه اشاره و تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرای در شهرستان موظف هستند که تمام امکانات خود را برای این سفر اختصاص دهند.

وی ادامه داد: دو کمیته امنیت و تشریفات برای هماهنگی و همکاری مسئولین شهرستان تعریف و مسئول این کمیته نیز انتخاب شده و تقسیم کار بسیاری خوبی انجام شده است.

فرماندار شهرستان بانه با تاکید بر حضور پرشور مردم شهرستان برای استقبال از ریاست جهموری و هیأت همراه گفت: آنچه که اهمیت زیادی دارد حضور پرشور مردم برای استقبال از رئیس جمهور و هیأت همراه است چراکه حضور مردم از این مقام عالی کشور در تمام دنیا بازتاب گسترده‌ای خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: محل تجمع مردم در سالن ۱۲۰۰ نفری آزادگان است که همزمان با حضور ریاست جمهور بعد از ۱۸ سالن انتظار افتتاح می‌شود.

کد مطلب 5926382

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