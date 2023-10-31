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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۵

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان خبر داد؛

کشف ۲۵۰۰ هزار لیتر فراورده‌های نفتی قاچاق در لردگان

کشف ۲۵۰۰ هزار لیتر فراورده‌های نفتی قاچاق در لردگان

شهرکرد_فرمانده انتظامی شهرستان لردگان از کشف مقدار ۲۵۰۰ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی (سوخت) قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر انتظامی نیا پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران در حین گشت‌زنی و کنترل خودروها به یک دستگاه نیسان حامل سوخت مشکوک که پس از توقیف در بازرسی از خودرو موصوف مقدار ۲۵۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی در ادامه افزود: مأموران در این خصوص یک دستگاه خودرو را توقیف و یک نفر متهم را دستگیر کردند که متهم دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان از مردم درخواست کرد: در صورت آگاهی از هر گونه اقدام به قاچاق، مراتب را به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5926383

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