به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر انتظامی نیا پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران در حین گشت‌زنی و کنترل خودروها به یک دستگاه نیسان حامل سوخت مشکوک که پس از توقیف در بازرسی از خودرو موصوف مقدار ۲۵۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی در ادامه افزود: مأموران در این خصوص یک دستگاه خودرو را توقیف و یک نفر متهم را دستگیر کردند که متهم دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان از مردم درخواست کرد: در صورت آگاهی از هر گونه اقدام به قاچاق، مراتب را به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.