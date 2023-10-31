تلفیق خدمات سلامت و آموزش مهمترین ویژگی برنامه آموزش پزشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، پروفسور «رابرت وولارد» رئیس کمیته اعتبار بخشی دانشکده های پزشکی کانادا و عضو فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در نشست تبادل تجربیات در حوزه آموزش و خدمات بهداشتی بیان کرد: نظام آموزش و سلامت ارتباط تنگاتنگ و پیچیده‌ای با هم دارند.

وی با اشاره به بررسی جزیات نظام سلامت در ایران از اقدامات انجام شده در حوزه آموزش و خدمات بهداشتی ابراز خرسندی کرد و افزود: بین آموزش و سلامت تعامل بسیار موثر و مستمری وجود دارد و نظام جدیدی در این راستا خلق شده و تجربیات موفق در ایران قابل مشاهده است.

وولارد گفت: جوانان در این راستا با روش‌های جدید آموزش‌های لازم را فرا می گیرند. کادر عظیمی از پزشکان عمومی در ایران وجود دارد و همکاری تنگاتنگ دانشگاه‌ها مشاهده می شود.

عضو فدراسیون جهانی آموزش پزشکی با اشاره به تلفیق خدمات بهداشتی و آموزشی اجتماعی محور، افزود: این تلفیق نمادی فوق العاده برای پاسخگویی اجتماعی در برنامه پزشکی خانواده است. زمانی این تلفیقات محقق می‌شود که در دل جامعه و بطن جامعه باشد و اساتید و دانشجویان در بین مردم حضور داشته باشند.

رئیس کمیته اعتبار بخشی دانشکده های پزشکی کانادا افزود: تلفیق آموزش و خدمات سلامت و انجام کار عملیاتی در این راستا، افتخاری بزرگ برای ایران است، در واقع این فرصتی برای استفاده از تجارب و ساماندهی نظرات است و در این راستا یادگیری بسیار مهم است و آموزش‌ها باید جامع و کامل باشد البته یادگیری باید دو طرفه انجام و اشتیاق ایجاد شود.

وی خاطر نشان کرد: نظام سلامت در ایران متمایز است و از لحاظ اجتماعی سعی می‌کند به افراد در مکان‌های مختلف، خدمات سلامت ارائه دهد. در واقع با توجه به اینکه فرهنگ‌های مختلف در ایران مقیم هستند؛ ارائه خدمات به آنها سخت است. با توجه به وجود اشتیاق و هوش سرشار متخصصین در ایران باید از این ظرفیت استفاده شود تا بتوان به افراد در سطوح مختلف، خدمات سلامت ارائه کرد.

پروفسور رابرت وولارد همچنین در حاشیه حضور در ایران از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام محمد باقر (ع) تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کرد.

وی هدف از بازدید را تبادل تجربیات اجرای برنامه پزشکی خانواده در عرصه بحث آموزش و ارائه خدمت منطبق بر نسخه ۰۳ عنوان کرد.

وولارد گفت: معاون آموزشی وزارت بهداشت و نمایندگان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی از من دعوت کردند تا از وضعیت سلامت خانواده و خط اول درمان و آموزش بازدید کنم و اجرای این طرح را از نزدیک رصد کنم و سپس مشاوره‌های لازم را ارائه دهم.

وی به جذابیت‌هایی سیستم وزارت بهداشت ایران، ادغام سه ضلع آموزش، بهداشت و درمان است اشاره کرد و گفت: در یک مرکز هم می‌توانیم آموزش دهیم و درمان هم داشته باشیم. با اینکه سن و سالی از من گذشته است خیلی دوست دارم در این مرکز سیستم سلامت من را بررسی کنند.

عضو فدراسیون جهانی آموزش پزشکی به سیستم سلامت ایران که سیستم گسترده‌ای است اشاره و بیان کرد: این گستردگی برای من بسیار جالب بود که در خط اول سلامت در حال اجرا است و اینترن های ما آموزش می‌بینند و این موضوع جزو مواردی است که بسیار در کوریکولوم پزشکی حایز اهمیت است و در این مرکز به این موضوع دقت شده و کوریکولوم پزشکی در حال اجرا است.

وی گفت: این بازدید یکی از بهترین تجربیات من در مدت بیش از ۵۰ سالی است که در این حرفه کار می‌کنم، بود.

رئیس کمیته اعتبار بخشی دانشکده های پزشکی کانادا اظهار کرد: یکی از نقاط برجسته تمدن ایران این است که در اینجا به افرادی که نیازمند به کمک هستند خدمت‌رسانی می‌کنند و برای افراد شاغل در این مرکز ملیت افراد مهم نیست و بدون در نظر گرفتن ملیت خدمات سلامت ارائه می‌شود و در اینجا بیماران افغان را دیدم و این بیماران کاملاً احساس آرامش و ایمنی می‌کردند و این فقط یک پیام دارد و نشان دهنده تمدن بزرگ ایران است.

وی همچنین در ادامه بازدیدها و در بازدید از مرکز جامع سلامت تراب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نحوه ارائه خدمت در این مرکز را بررسی و ارزیابی کرد.

پروفسور رابرت وولارد به همراه جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از نزدیک نحوه خدمت‌رسانی گروه آموزشی تخصص پزشکی خانواده را در مرکز تراب بررسی کردند.

وی ضمن ارزیابی مطلوب طرح پزشک خانواده و کارورزی کار در مطب دانشجویان که با هدف تببین ابعاد مختلف پاسخگویی اجتماعی در حوزه سلامت و تقویت دوره‌های پزشکی اجتماعی و خانواده در کوریکولوم دانشجویان پزشکی اجرا می‌شود، از بخش‌های مختلف مرکز جامع سلامت تراب به عنوان یکی از مراکز تابعه مرکز بهداشت شمال تهران، بازدید کرد.

طی این بازدید طرح پزشک خانواده و کارورزی کار در مطب دانشجویان از سوی مسئولان دانشگاه تشریح شد. همچنین درباره ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مرکز در زمینه‌های همکاری با انجمن آموزش پزشکی اروپا بحث و تبادل نظر انجام گرفت.

در ادامه نشستی با حضور پروفسور رابرت وولارد، دکتر ثابت دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی، دکتر ایمان عموزاده رییس مرکز بهداشت شمال دانشگاه، دکتر نیایی نماینده معاونت آموزشی دانشگاه و نمایندگان وزارت بهداشت انجام و بر گسترش همکاری ها تاکید شد.

در این برنامه، قسمت‌های مختلف مرکز سلامت تراب نظیر واحد روان، تغذیه، نحوه اجرای برنامه کار در مطب دانشجویان پزشکی، غربالگری بیماری‌های متابولیک، اجرای برنامه مراقبت از مادر باردار و نوزاد و نحوه فعالیت‌های داوطلبانه رابطین بهداشتی با حضور پروفسور وولارد، مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.