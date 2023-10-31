۳۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در بانه کشف شد

سردار محمدعارف سپهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای طرح انسداد مرز و جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق، مرزبانان هنگ مرزی بانه توانستند طی چندین عملیات دقیق و برنامه‌ریزی شده توفیقات چشمگیری را کسب و مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کنند.

وی به اهمیت کشف کالای قاچاق اشاره کرد و افزود: شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار مرزبانان قرار دارد

سردار سپهری به موارد کشف شده اشاره کرد و بیان داشت: مرزبانان در این عملیات‌ها موفق شدند سه هزار و ۳۰۰ ثوب البسه، ۱۲ دستگاه دوربین عکاسی و وسایل جانبی، ۱۲ دستگاه تلویزیون ۵۵ اینچ، ۴۰۰ عدد هارد و تجهیزات رایانه و غیره… را کشف کنند.

وی با بیان اینکه شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار مرزبانان قرار دارد، بیان داشت: با نظر کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده ۳۵ میلیارد ریال برآورد شد.

فرمانده مرزبانی استان کردستان یادآور شد: با تلاش و مجاهدت شبانه‌روزی مرزبانان، با تردد افراد سودجو و عابران غیرمجاز در مرزهای استان مقابله و هرگونه اقدام منفی از طرف قانون‌شکنان، واکنش شدید مأموران را در پی خواهد داشت.