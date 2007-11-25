شکست اهداف راهبردی بوش در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد: این در حالی است که نیروهای آمریکایی و ناتو(سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) به موفقیتهای مهمی در جنگ علیه آشوبگران و تروریستهای طالبان اشاره کرده اند.

ارزیابی شورای امنیت ملی در ماه جاری پس از یک بازنگری عمقی در اواخر سال 2006 صورت گرفت که پیشرفتهایی را از جمله در زمینه امنیت، حاکمیت و اقتصاد برای سال جاری نشان داد.

به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، اما آخرین ارزیابی به این نتیجه رسید که تنها مبارزات شخصی علیه طالبان پیشرفت قابل توجهی را نشان داده در حالی که در دیگر مناطق پیشرفتی صورت نگرفته است. این ارزیابی نشان دهنده اختلافهای شدید بین ارتش و مقامهای اطلاعاتی آمریکا درباره روند پیشرفت در افغانستان است.

تحلیلگران اطلاعاتی به پیروزیها و دستاوردها در میدان جنگ اعتراف می کنند، اما تاکید آنها بر گسترش حوزه فعالیت طالبان ، افزایش سطح کشت خشخاش و ضعف دولت " حامد کرزای" به عنوان نشانه هایی برای بدتر شدن جنگ است.

به نوشته این روزنامه،چنین دیدگاههای متناقضی نشان دهنده اختلافات مکرر داخلی درباره جنگ عراق است: در حالی که ارتش موفقیتهایی را در زمینه تاکتیکی شاهد است، اما مقامهای اطلاعاتی نگران شکست استراتژیک هستند.

روزنامه انگلیسی تایمز نیز اخیرا نوشت : بحرانهای افغانستان که علاوه بر مبارزه با طالبان مواردی چون فساد، رشوه و قاچاق مواد مخدر را شامل می شود؛ همچون سرطانی است که این کشور را به سراشیبی سقوط می کشاند.