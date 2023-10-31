عملی شدن موضع مشترک کشورهای اسلامی در حمایت از فلسطین ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در جریان سفر به قطر با شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با ابلاغ سلام رئیس جمهور کشورمان و اشاره به گفت‌وگوی تلفنی اخیر جناب آقای رئیسی با امیر قطر و تبادل نظر انجام شده در خصوص تحولات فلسطین، از اهتمام و نقش حمایتی قطر از ملت مظلوم فلسطین تشکر و قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تاکید بر قدرت مقاومت در ایستادگی و مبارزه مقتدرانه علیه ارتش رژیم صهیونیستی و ناتوانی رژیم در رویارویی با نیروهای مقاومت فلسطین، وضعیت انسانی در نوار غزه را به دلیل حملات وحشیانه صهیونیست‌ها علیه شهروندان مظلوم غزه اسفناک دانست و نسبت به پیامدهای غیرقابل پیش بینی جنایات جنگی صهیونیست‌ها که با حمایت دولت آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی انجام می‌شود، هشدار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان انعکاس پیام قوی از سوی جهان اسلام به رژیم صهیونیستی و حامیان آن را مهم دانست و افزود: لازم است موضع مشترک و منسجم کشوهای اسلامی در حمایت از ملت فلسطین، در حوزه عملی و اجرایی نیز به طور مؤثر به فعلیت رسیده و کشورهای اسلامی از تمام توان خود برای پایان دادن جنایت جنگی و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین و رفع محاصره انسانی نوار غزه استفاده نمایند.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود در نتیجه استمرار جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع و محاصره کامل غزه، به تدریج شاهد افزایش عکس العمل‌ها و تشدید و توسعه دامنه درگیری‌ها در منطقه هستیم و طبیعی است که گروه‌ها و جریان‌های مقاومت در مقابل این همه جنایت و نیز حمایت تمام عیار آمریکا از رژیم صهیونیستی ساکت نخواهند ماند و آنها منتظر توصیه کسی نمی‌مانند، فلذا لازم است از آخرین فرصت‌های سیاسی برای توقف جنگ استفاده کنیم و چنانچه اوضاع از کنترل خارج شود، هیچ طرفی از پیامدهای آن در امان نخواهد بود.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز ضمن ابلاغ سلام خود به رهبری و رئیس جمهور کشورمان، به گفتگوهای خوب و مهم اخیر خود با جناب آقای رئیسی در خصوص تحولات فلسطین اشاره کرد و ضمن اظهار خرسندی از این دیدار، مشورت‌ها میان دو کشور ایران و قطر را مهم دانست و افزود: این مشورت‌ها در چارچوب منافع دو کشور و مصالح کشورها و ملت‌های منطقه از جمله در حمایت از ملت مظلوم فلسطین ادامه خواهد یافت.

امیر قطر جنایات جاری رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی در غزه را از منظر همه ملت‌های جهان غیرقابل قبول و غیرقابل تحمل دانست و تظاهرات ضد اسراییلی گسترده مردمی در کشورهای مختلف جهان از جمله در آمریکا را نشانه انزجار جهانی از این جنایات دانست.

وی افزود: قطر به تلاش‌های خود به منظور پایان بخشیدن به حملات جاری رژیم اسرائیل علیه غزه و پایان بخشیدن به جنگ ادامه خواهد داد.