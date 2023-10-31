تفکر بسیجی سلاح بازدارندگی ما است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم حسینی صبح سه‌شنبه در دیدار با دانش‌آموزان بسیجی شهرستان فردیس که به مناسبت روز بسیج دانش‌آموزی برگزار شد، اظهار کرد: امروز هر کجای عالم پرچمی به نام اسلام برافراشته می‌شود، زیر لوای رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی است، از فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام رضا (ع) که باعث آرامش است نیز صمیمانه سپاسگزاریم.

وی بیان کرد: سال پیش به دنبال حذف جمهوری اسلامی بودند اما امسال پرچم جمهوری اسلامی در بلاد کفر بالا رفته و همه این پیروزی‌ها حاصل تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و کمک شما بسیجیان گرانقدر است.

امام جمعه فردیس تصریح کرد: آینده کشور را اگر می‌خواهید ببینید، به مدارس دقت کنید، برنامه گسترده‌ای دشمن برای مدارس ما داشت که به نتیجه نرسید.

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان فردیس با اشاره به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: دشمن اقرار کرد که توان مقابله با جمهوری اسلامی را ندارند.

وی با بیان اینکه این حاصل سلاح ایمان و سلاح نظامی است، متذکر شد: سلاح ایمان همین فرهنگ بسیجی بوده و شهید فهمیده محور است، تفکر بسیجی لرزه به تن دشمن می‌اندازد.